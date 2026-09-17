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▲央行理監事會議記者會直播，總裁楊金龍宣布利率連10凍不升息，並放寬第二戶房貸成數至7成。（圖／截自央行直播）

央行 Q3 理監事會議決策出爐，利率決議「連 10 凍」不升息！信用管制同步適度鬆綁，自然人第二戶房貸成數由 6 成提高至 7 成，購地貸款 18 個月限期開工令也順勢退場。台灣房屋專家指出，央行施政採「緊抓輕放」，這次放寬不僅減輕中小型建商資金壓力，更讓換屋族大受惠，導引房市緩步回溫。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，在此次央行理監事會議前夕，美國聯準會為了對抗通膨，一致通過的大動作升息 1 碼，讓國人對央行升息充滿想像。不過，考量台灣通膨情勢相對美國溫和許多，且升息對國內產業衝擊較大，因此央行考量國內外大環境差異，決議「走自己的路」，維持利率不變。在信用管制方面，張旭嵐指出，由於目前不動產貸款集中度已有明顯下降，顯示央行政策成效達標，加上近兩年緊縮放款已讓市場買氣顯著拉回，適度鬆綁管制、淡化產業風險有其必要性。這次將自然人第二戶貸款成數提高至 7 成，給予更大彈性，其餘規範保持不變，施政維持「緊抓輕放」原則，不僅導引市場緩步回溫，對換屋產品的買氣也更具穩定作用。針對購地貸款 18 個月限期開工令退場，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年央行收緊土建融銀彈，建案開發資金壓力提高，加上近兩年銷況下滑，建商資金回收速度不如預期。面對持續性的工程支出，大型建商還能靠著豐厚家底與暫緩推案度過難關，但中小型建商抵抗大環境的能力相對較弱。因此，央行讓限期開工令退場，將有助於防範中小型建商資金卡關衍生的系統性風險。