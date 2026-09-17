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台中知名景點高美濕地每年吸引數十萬遊客，但廁所與周邊安全設施長期備受關注。台中市議會今(17)日進行市政總質詢，議員楊典忠、鄭功進、施志昌、林祈烽對人指出，耗資約1,700萬元的新公廁工程進度雖超前，但市府不能只秀新聞，應確保年底前開放使用，更警惕勿讓新設施淪為「花了千萬卻不敢上、沒人管」的窘境。對此，市府經發局表示，公廁預計今年12月完工、明年1月開放，並會指派專人維護管理。楊典忠表示，市府8月底宣布高美濕地公廁工程「主體結構完成、進度超前」，截至8月底系統預定進度為33.59%、實際達47.13%，超前13.54個百分點。他強調，民眾要的是廁所大門真正打開、遊客能實際使用，要求市府說明能否趕在12月24日前完成驗收並正式開放，而非僅止於申報竣工。此外，針對新公廁投入約1,700萬元興建，農業局海資所後續年度仍編列約481萬元的民間廁所使用補貼及清潔經費，楊典忠要求，若新公廁順利啟用，市府應重新檢討民間廁所補貼的實質需求與經費配置。楊典忠提醒，公廁蓋得出來，更重要的是後續能不能管得好。高美濕地每年遊客量龐大，假日及夕陽時段人潮高度集中，新公廁規劃男廁4間、小便斗10組、女廁18間以及無障礙與親子設施，啟用後的清掃、衛生紙補充、垃圾清運及設備維修等機制必須同步到位，以免因大量人潮導致髒亂或故障，讓新公廁淪為空有設施卻無人管理的景點毒瘤。楊典忠出示現場勘查照片指出，高美海堤4座木造涼亭中已有3座出現結構劣化、結合處斷裂及螺栓腐朽等安全隱患；海堤階梯高度超過22公分，也已超過建築技術規則規定的16至18公分標準，恐增加遊客跌傷並衍生國賠疑慮，要求市府盡速全面檢查與修復。市長盧秀燕表示，目前高美濕地向民間借用4處廁所並給予補貼，待新公廁完工啟用後，將盤點實際使用量再調整預算；至於涼亭與階梯的安全疑慮，市府將盡快進行修繕。經發局長張峯源說，高美濕地公廁目前已進入內部裝修階段，預計12月完工、明年1月完成驗收後開放使用，屆時將指派專責人員加強維護，打造成國家級風景區的門面。