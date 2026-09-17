暖心作家高愛倫推出全新力作《請允許我們身後財產自主》，新書分享會特別攜手誠澈法律事務所吳明蒼律師，並由華巍藝術新聞賴慕芬總監主持，帶大家從感性故事與理性法律雙視角，拆解繼承迷思、築起無懈可擊的法律防線。日前高雄新書分享會吸引不少讀者參與並獲得熱烈迴響，接下來將於9月18日在台中舉辦，活動免費報名。
高愛倫直接點出，當人品失格、兄弟姊妹特留分制度過時，為什麼一生心血家宅會面臨合法的「親密搶奪」？即便即將修法，但在生效前的空窗期，不論單身、頂客族或關係穩定的未婚伴侶，依然處於「隱形懲罰」的險境中；高愛倫以法律小白的視角，直視現行法律與繼承制度造成的社會之痛，進而提出最簡易實用的平民版防禦規劃。此外，她也透過13篇金錢拉扯的真實故事深刻預告：當倫理良知失守，這世間就沒有真正的安全繼承，唯有洞察風險、提早規劃，才能為一路相伴的彼此留下退路。
主持人賴慕芬是華巍藝術新聞創辦人暨藝術總監、壹元書院創辦人、資深藝術策展人及跨領域文化藝術推動者，長期投入臺灣藝術推廣、國際文化交流、新住民文化培力與社會公益，策辦國內外藝術展覽、論壇及文化活動逾百場，並透過策展、媒體與影像紀錄，持續推動多元文化交流及臺灣藝術發展。
《請允許我們身後財產自主》新書分享會9月18下午六時三十分至八時三十分在台中市大墩文化中心演講廳舉辦，活動免費報名，立即報名。賴慕芬指出，身後自主是每個人都該提早練習的人生智慧，邀請民眾與親友一同前往預作規劃，跨越傳承迷思，優雅擁抱財產自主的自由。
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主持人賴慕芬是華巍藝術新聞創辦人暨藝術總監、壹元書院創辦人、資深藝術策展人及跨領域文化藝術推動者，長期投入臺灣藝術推廣、國際文化交流、新住民文化培力與社會公益，策辦國內外藝術展覽、論壇及文化活動逾百場，並透過策展、媒體與影像紀錄，持續推動多元文化交流及臺灣藝術發展。
《請允許我們身後財產自主》新書分享會9月18下午六時三十分至八時三十分在台中市大墩文化中心演講廳舉辦，活動免費報名，立即報名。賴慕芬指出，身後自主是每個人都該提早練習的人生智慧，邀請民眾與親友一同前往預作規劃，跨越傳承迷思，優雅擁抱財產自主的自由。