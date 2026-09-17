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中國浙江近日開庭審理一起罕見的訴訟案，一名史姓男子母喪後，聽信中國AI模型「豆包」推薦的黃道吉日安葬母親，不料，辦完喪事後親戚隨即遭遇嚴重車禍。家人將不幸歸咎於下葬日期不吉利，史男因而怒告「豆包」的開發公司，諷刺的是，史男連提告用的起訴書，依然是由「豆包」代筆，形成豆包「我告我自己」的詭異狀況。綜合中國媒體報導，居住於嘉善、老家位於江蘇沭陽的史男，其母親於今年4月17日因病離世。家中五名手足在商討後事時，對下葬時間產生分歧。史男因平時習慣使用AI軟體「豆包」，認為其「無所不知」，便向豆包諮詢下葬的「黃道吉日」。豆包隨即推薦了4月19日，史男深信不疑並著手安排葬禮。然而，在各項儀式準備就緒後，史男才驚覺4月19日在傳統曆法中並非黃道吉日，但當時已無法更改。更意外的是，葬禮結束後不久，史男的親戚就發生嚴重車禍受傷，家族成員紛紛責怪是當初母葬擇日不當帶來厄運。面對親友埋怨，史男向豆包開發公司投訴未果，決定採取法律行動。離奇的是，不熟悉法律的史男再度求助「豆包」，而豆包不僅產出針對自己的起訴狀，還「一步步、手把手」指導史男如何提告與完成訴訟流程。史男受訪時坦言，若無AI指點根本不知從何告起，主張業者必須賠禮道歉與賠償損失。目前該案已由嘉善縣人民法院開庭審理，但法律界人士多半不看好訴訟結果。律師分析指出，原告若要勝訴，必須舉證業者存在明確過錯，且該過錯與實際損害（如本案中的車禍）之間具備直接因果關係，僅憑AI給錯吉日資訊，並不足以構成求償要件。此外，「豆包」的使用者協議已載明，生成內容僅供參考、不構成專業建議，涉及重大決策應諮詢專業人士，相關風險由用戶自負。這起「用AI告AI」的奇特官司，更重要的啟示或許是大眾在使用便利科技時，仍應保持個人理性思考。