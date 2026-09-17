我是廣告 請繼續往下閱讀

黑人陳建州15日觀賞PLG友誼賽時，突然感到身體不適，前往台大醫院就診後發現是急性心肌梗塞，緊急接受心導管手術，血管阻塞約90%的地方放入心臟支架，今（17）日已經從加護病房轉至普通病房，恢復狀況良好。陳建州稍早發文還原整個病發過程，並說自己看似健康卻因為長期熬夜不睡覺而傷到心臟，呼籲大家要善待自己的身體，他的主治醫師王宗道則表示：「黑人手術約4、50分鐘，就是在跟死神搶時間。」並說陳建州最快兩到三天就可以出院。陳建州表示，當天在球場突然覺得胸口很悶、很緊，像有顆大石頭壓著，呼吸喘不過來，背也痛到不行，以為只是太累，先到中山醫院急診室做了一系列檢查，當急診室護理人員看到心電圖的報告後非常緊急的開始聯繫各大單位，「因為他們說我心電圖的報告危險指數非常的高，必須馬上轉診到大醫院處理」。後來陳建州被救護車直接送到台大醫院的急診室，到急診室後，台大的醫療團隊在最快速的時間內，幫他做了心導管支架的手術，從鬼門關將他救了回來，「從救護車下來到手術結束大約在90分鐘內完成，效率真的非常非常驚人」。醫師表示，陳建州的症狀是典型的急性心肌梗塞，「有一條血管完全塞住了，他們處理這樣棘手的狀況就是在跟『死神』搶時間」，陳建州說，自己不菸、不酒也不應酬，生活習慣看起來很好，「但我確實有一個改不掉的壞習慣，就是『不睡覺』，每天都晚睡早起，已經維持了很長一段時間...」陳建州表示，醫師告訴他，不睡覺可能就是這次造成急性心肌梗塞最重要的原因，「長期睡眠不足，比你想的更傷心臟，它會讓血壓升高、血管發炎、自律神經失調，就算你不菸不酒，心臟還是在過勞。」並拜託大家以他為例子記住三件事，「請把累當一回事」、「請認得心肌梗塞的症狀」及「請把睡覺當成最重要的工作」。