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▲按照過往價差比較，好市多iPhone新機剛開賣約比官網便宜1000元至1500元。（圖／記者周淑萍攝）

▲好市多可入場時間按照會員等級不同差一個小時。（示意圖／《NOWNEWS》資料照）

▲蘋果發表會3款新手機登場，包括首款摺疊機iPhone Duo，以及iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，新機規格、價格一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

蘋果iPhone 18 Pro明（18）日正式開賣，想換新機的果粉先別急著跑直營店、電信門市，好市多日前也宣布「」，換句話說，明早賣場就會上架新款iPhone，按照往年價差比較，買一支iPhone，對比官網省下的價格，加上卡友回饋，就能省下金星會員一年年費。好市多台灣區行銷部經理劉恒嘉證實「iPhone新機銷售會跟蘋果官網同步開賣」。9/18開賣型號：iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max10/23開賣型號：蘋果首款摺疊機iPhone Duo按照過往價差比較，，買一支iPhone省下的金額，直接抵掉整年的年費。也讓不少網友笑喊「買一隻～黑卡會員的年費就繳好了」，另一名會員也笑說，「我的黑鑽卡要展現價值了」、「我的黑鑽卡要展現價值了」。可入場時間按照會員等級不同差一個小時。黑鑽會員：上午 9:00 開始入場金星會員與商業會員：上午 10:00 開始入場