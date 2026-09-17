蘋果iPhone 18 Pro明（18）日正式開賣，想換新機的果粉先別急著跑直營店、電信門市，好市多日前也宣布「iPhone新機銷售會跟蘋果官網同步開賣」，換句話說，明早賣場就會上架新款iPhone，按照往年價差比較，買一支iPhone，對比官網省下的價格，加上卡友回饋，就能省下金星會員一年年費。
好市多iPhone18明開賣！省多少、入場時間
好市多台灣區行銷部經理劉恒嘉證實「iPhone新機銷售會跟蘋果官網同步開賣」。
9/18開賣型號：iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max
10/23開賣型號：蘋果首款摺疊機iPhone Duo
按照過往價差比較，好市多iPhone新機剛開賣約比官網便宜1000元至1500元。以好市多會員制度來看，金星會員年費1500元，消費回饋1％；黑鑽卡會員年費3000元，消費回饋2％；若搭富邦好市多聯名卡2%回饋，最多共計有4%回饋，買一支iPhone省下的金額，直接抵掉整年的年費。
也讓不少網友笑喊「買一隻～黑卡會員的年費就繳好了」，另一名會員也笑說，「我的黑鑽卡要展現價值了」、「我的黑鑽卡要展現價值了」。
好市多iPhone 18幾點開賣
可入場時間按照會員等級不同差一個小時。
黑鑽會員：上午 9:00 開始入場
金星會員與商業會員：上午 10:00 開始入場
好市多iPhone 18官方價格 好市多開賣當日公布
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好市多台灣區行銷部經理劉恒嘉證實「iPhone新機銷售會跟蘋果官網同步開賣」。
9/18開賣型號：iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max
10/23開賣型號：蘋果首款摺疊機iPhone Duo
按照過往價差比較，好市多iPhone新機剛開賣約比官網便宜1000元至1500元。以好市多會員制度來看，金星會員年費1500元，消費回饋1％；黑鑽卡會員年費3000元，消費回饋2％；若搭富邦好市多聯名卡2%回饋，最多共計有4%回饋，買一支iPhone省下的金額，直接抵掉整年的年費。
也讓不少網友笑喊「買一隻～黑卡會員的年費就繳好了」，另一名會員也笑說，「我的黑鑽卡要展現價值了」、「我的黑鑽卡要展現價值了」。
可入場時間按照會員等級不同差一個小時。
黑鑽會員：上午 9:00 開始入場
金星會員與商業會員：上午 10:00 開始入場