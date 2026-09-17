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▲iPhone 18 Pro 動態島縮小。（圖／記者周淑萍攝）

▲iPhone 18 Pro開箱，盒內附有USB-C編織充電線，手機背面仍採三鏡頭配置，外型和上一代沒有變化。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果最新旗艦機iPhone 18 Pro系列，開賣前一度傳出預購反應平淡，讓外界為蘋果這波銷售成績捏把冷汗。不過摩根士丹利分析師最新出手打臉，指出新機供應量明顯增加，交貨時間卻沒有跟著縮短，等於反映實際市場需求可能遠比華爾街預期還要強勁，這項訊號對蘋果股價來說是一大利多。蘋果上週正式發表iPhone 18 Pro與Pro Max，9月12日開放預購，本週五（9/19）正式上市開賣。摩根士丹利分析師伍德林週三分析指出，兩款新機目前都需要等待2到4週才能交貨，時間長度與去年iPhone 17系列持平、甚至略長一些。伍德林進一步解讀，這樣的交貨等待時間，很可能代表新機的實際銷售表現，其實比外界原先想像的還要亮眼。基於這樣的判斷，他給予蘋果股票「加碼」評等，目標價設定在360美元，比起週三收盤價332.41美元，足足高出逾8%，看好態勢相當明確。不過並非所有分析師都買單這套「供不應求」的樂觀解讀。就在伍德林發表看法的前一天，廣發證券分析師蒲得宇就已經率先發聲，直言預購等待時間所反映出的訊號，其實顯示買氣相對平淡，與大摩的解讀完全相反。受到這波分歧解讀的影響，蘋果股價週二下跌0.5%，週三則續跌0.1%，走勢明顯承壓。儘管如此，仍有兩項現實因素，可能會進一步拖累iPhone 18 Pro系列的買氣表現。首先是蘋果首款折疊手機iPhone Duo預計10月上市，部分原本鎖定高階機種的買家，很可能會選擇直接跳過Pro系列,轉而等待更具話題性的折疊機款式;其次,iPhone 18 Pro這次較前一代直接漲價100美元,漲幅不小,也可能對整體購買需求造成一定程度的壓抑效果。不過從另一項調查數據來看，市場其實仍有不少值得期待的訊號。花旗最新調查顯示，全球各地受訪者預期的換機週期正明顯縮短，由先前的2.9年至4.3年，大幅縮減至2.1年至2.7年，換機速度明顯加快。這波提前換機潮背後的原因，很可能是不少舊款iPhone用戶，為了搶先體驗Apple Intelligence等AI新功能，選擇提前升級換機，也為蘋果接下來的銷售表現，增添了一絲樂觀想像空間。