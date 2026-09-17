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玻尿酸恐被完全吸收 醫：施打太多小心栓塞

近日網路流傳，知名中國演員王鶴棣前往診所進行「陰莖增大術」，但因施打玻尿酸不慎，導致下體栓塞、發黑。泌尿科醫師顧芳瑜指出，通常陰莖本體增大不建議使用「玻尿酸」，因為形狀可能會改變；若不小心造成嚴重壞死，如：陰莖海綿體栓塞「是很難救的」，最終可能就要裝「金屬陰莖」。對於王鶴棣被爆料，因施打玻尿酸不慎導致下體栓塞、發黑。顧芳瑜受訪時指出，理論上僅注射一點點玻尿酸並不會發生這樣的情況，機率可說是相當低。醫師說，通常玻尿酸只會使用1、2cc在龜頭上，且不太會超過4cc，避免風險變高。顧芳瑜提到，通常陰莖本體增大不建議用玻尿酸，這類做法可說是較「古老」，主要風險包括，因為玻尿酸為「流動性」，可能過了幾年就會改變形狀，導致陰莖變「苦瓜」，表面會有顆粒樣。顧芳瑜表示，因為玻尿酸吸收性強，可能會完全被吸收，過幾年就消失。另外，玻尿酸不小心打進血管或陰莖海棉體後，施打劑量過大，還可能會有栓塞問題至於已經出現壞死時，顧芳瑜說，仍需要視受傷程度，僅是皮膚局部壞死，初期會建議進行高壓氧，幫助皮膚恢復；若有大面積皮膚壞死，可能要透過植皮；至於在海綿體栓塞，「基本上就很難救」。顧芳瑜提到，若想恢復勃起功能，只剩下人工陰莖，也就是裝設「金屬陰莖」，仍能維持性生活。