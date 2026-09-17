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隨著年底九合一大選腳步逼近，首都之戰也打得火熱，民進黨參選人沈伯洋「洋流」發威，15日在公館商圈催出逾千人到場支持，在政壇投下一顆震撼彈。不過，曾準確預測2022選戰結果的日本學者小笠原欣幸，斷言台北市長蔣萬安連任「沒有懸念」。對此，前立委林濁水則直言，最快這個月，待相關民調出爐，小笠原恐怕就得調整看法。林濁水相當看好台北市長選戰，大讚沈伯洋現今的表現相當令人驚艷，直指天龍國要「貨真價實」地變天了。面對留言區的網友酸嗆「早點睡，夢裡啥都有」、「大師要不要賭一塊雞排？」他也不客氣反擊稱「兩塊好了」。林濁水提到，「選舉之神」小笠原欣幸教授分析，這次選舉尚未出現巨大浪潮，國民黨即使輸掉3、4個縣市，仍會「維持過半」的局面，也因此蔣萬安連任幾乎沒有懸念；如果沈伯洋得票率超過45％，就算沒有當選，已接近實際上的勝利。林濁水分享自身看法，回顧2014年選戰，他認為小笠原欣幸教授恐怕小看了國際經濟、地緣政治格局的大變，已強烈撼動台灣內部的經濟政治情勢，再加上突破性、創造性、新奇性的「洋流」出現，則可回望2018年「韓流」局勢。在雙邊加乘效應之下，最快的話，這個月戴立安、震傳媒、美麗島民調逐一公佈後，教授恐怕就得調整看法。