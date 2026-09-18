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▲道奇封王魔術數字維持在M1，18日只要擊敗紅人即可確定國聯西區5連霸，若教士同日意外落敗，道奇即便輸球也能封王。（圖／取自洛杉磯道奇 X）

數據項目 李灝宇（2026年） 張育成（2021年） 紀錄挑戰進度 出賽場次 104場 89場 已超越 安打數 74支 54支 已超越 打擊率 0.258 .228 已超越 全壘打 9轟 9轟 已追平 打點 42分 39分 已超越 得分 36分 32分 已超越 二壘安打 15支 14支 已超越 三壘安打 2支 3支 差1支

項目 洛杉磯道奇（LAD） 辛辛那提紅人（CIN） 先發投手 Justin Wrobleski Brady Singer 投打習慣 左投 (LHP) 右投 (RHP) 本季戰績 11勝5敗、防禦率3.78 6勝14敗、防禦率5.38

項目 底特律老虎（DET） 芝加哥白襪（CWS） 先發投手 Framber Valdez Erick Fedde 投打習慣 左投 (LHP) 右投 (RHP) 本季戰績 10勝10敗、防禦率4.01 8勝9敗、防禦率3.97

開打時間 客隊 主隊 先發投手對決 12:35 AM 密爾瓦基釀酒人 匹茲堡海盜 Kyle Harrison vs. Wilber Dotel 12:40 AM 洛杉磯道奇 (92-60) 辛辛那提紅人 Justin Wrobleski vs. Brady Singer 01:10 AM 奧克蘭運動家 坦帕灣光芒 Jeffrey Springs vs. Drew Rasmussen 03:10 AM 聖地牙哥教士 科羅拉多落磯 Michael King vs. Tanner Gordon 07:15 AM 費城費城人 紐約大都會 Aaron Nola vs. Nolan McLean 07:15 AM 堪薩斯市皇家 休士頓太空人 Seth Lugo vs. Miguel Ullola 07:40 AM 底特律老虎 (72-80) 芝加哥白襪 Framber Valdez vs. Erick Fedde 08:05 AM 波士頓紅襪 德州遊騎兵 Sonny Gray vs. Tyler Alexander 09:38 AM 明尼蘇達雙城 洛杉磯天使 Taj Bradley vs. Walbert Urena

洛杉磯道奇隊國聯西區封王魔術數字目前僅剩「M1」，只要今（18）日擊敗紅人，或教士同時吞敗，就能提前拋彩帶、達成隊史國聯西區5連霸偉業；不過球隊近期投手傷兵頻傳，史奈爾昨才因左側腹股溝緊繃提前退場。另一方面，底特律老虎隊6連勝遭藍鳥終結，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）本季第10轟的台灣新猷仍在等待，今起轉戰白襪展開4連戰。以下《NOWNEWS》為您整理9月18日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。道奇隊昨（17）日先發投手史奈爾（Blake Snell）僅投1局就因傷退場，牛棚車輪戰仍不敵紅人猛攻13支安打，終場以2：6落敗，無緣自力封王；所幸同分區教士當天靠著9：3擊敗洛磯保住勝利，道奇的封王魔術數字維持在「M1」，戰績來到92勝60敗。此役道奇迎來與紅人4連戰收官戰，只要獲勝即可確定國聯西區5連霸，若教士今日意外落敗，即便道奇自己輸球也能封王。先發投手推出左投沃布萊斯基（Justin Wrobleski），對決紅人右投辛格（Brady Singer）。至於「二刀流」大谷翔平目前仍在15天傷兵名單中靜養。老虎隊昨在多倫多敗給藍鳥老將薛澤（Max Scherzer），以1：5吞敗，近期6連勝就此中止。李灝宇當戰擔任先發第2棒二壘手，4打數未能開胡並吞下1次三振，衝擊台灣球員單季全壘打新紀錄的腳步暫時停滯；不過他前一戰才敲出本季第9轟，追平張育成保持的台灣球員大聯盟單季最多全壘打紀錄，本季只要再開1轟，就能成為史上首位單季達成雙位數全壘打的台灣球員。目前老虎戰績72勝80敗，例行賽僅剩10場，今起轉戰芝加哥與白襪展開4連戰，先發投手推出瓦爾德茲（Framber Valdez），對決白襪右投費德（Erick Fedde）。李灝宇本季累積74安，距離2023年韓將裴智桓創下的77安「亞洲球員23歲以下賽季第2多」紀錄僅差3支，同樣是本系列賽觀察焦點。📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。📍MLB.TV：官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟賽事。