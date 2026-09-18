洛杉磯道奇隊國聯西區封王魔術數字目前僅剩「M1」，只要今（18）日擊敗紅人，或教士同時吞敗，就能提前拋彩帶、達成隊史國聯西區5連霸偉業；不過球隊近期投手傷兵頻傳，史奈爾昨才因左側腹股溝緊繃提前退場。另一方面，底特律老虎隊6連勝遭藍鳥終結，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）本季第10轟的台灣新猷仍在等待，今起轉戰白襪展開4連戰。以下《NOWNEWS》為您整理9月18日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。
道奇封王倒數 史奈爾意外受傷添變數
道奇隊昨（17）日先發投手史奈爾（Blake Snell）僅投1局就因傷退場，牛棚車輪戰仍不敵紅人猛攻13支安打，終場以2：6落敗，無緣自力封王；所幸同分區教士當天靠著9：3擊敗洛磯保住勝利，道奇的封王魔術數字維持在「M1」，戰績來到92勝60敗。此役道奇迎來與紅人4連戰收官戰，只要獲勝即可確定國聯西區5連霸，若教士今日意外落敗，即便道奇自己輸球也能封王。先發投手推出左投沃布萊斯基（Justin Wrobleski），對決紅人右投辛格（Brady Singer）。至於「二刀流」大谷翔平目前仍在15天傷兵名單中靜養。
李灝宇6連勝遭終結 追平紀錄後暫緩腳步
老虎隊昨在多倫多敗給藍鳥老將薛澤（Max Scherzer），以1：5吞敗，近期6連勝就此中止。李灝宇當戰擔任先發第2棒二壘手，4打數未能開胡並吞下1次三振，衝擊台灣球員單季全壘打新紀錄的腳步暫時停滯；不過他前一戰才敲出本季第9轟，追平張育成保持的台灣球員大聯盟單季最多全壘打紀錄，本季只要再開1轟，就能成為史上首位單季達成雙位數全壘打的台灣球員。目前老虎戰績72勝80敗，例行賽僅剩10場，今起轉戰芝加哥與白襪展開4連戰，先發投手推出瓦爾德茲（Framber Valdez），對決白襪右投費德（Erick Fedde）。李灝宇本季累積74安，距離2023年韓將裴智桓創下的77安「亞洲球員23歲以下賽季第2多」紀錄僅差3支，同樣是本系列賽觀察焦點。
📍李灝宇、張育成單季成績對比
道奇、紅人先發投手對決
老虎、白襪先發投手對決
9月18日 MLB 完整賽程表（台灣時間）
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。
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道奇隊昨（17）日先發投手史奈爾（Blake Snell）僅投1局就因傷退場，牛棚車輪戰仍不敵紅人猛攻13支安打，終場以2：6落敗，無緣自力封王；所幸同分區教士當天靠著9：3擊敗洛磯保住勝利，道奇的封王魔術數字維持在「M1」，戰績來到92勝60敗。此役道奇迎來與紅人4連戰收官戰，只要獲勝即可確定國聯西區5連霸，若教士今日意外落敗，即便道奇自己輸球也能封王。先發投手推出左投沃布萊斯基（Justin Wrobleski），對決紅人右投辛格（Brady Singer）。至於「二刀流」大谷翔平目前仍在15天傷兵名單中靜養。
李灝宇6連勝遭終結 追平紀錄後暫緩腳步
老虎隊昨在多倫多敗給藍鳥老將薛澤（Max Scherzer），以1：5吞敗，近期6連勝就此中止。李灝宇當戰擔任先發第2棒二壘手，4打數未能開胡並吞下1次三振，衝擊台灣球員單季全壘打新紀錄的腳步暫時停滯；不過他前一戰才敲出本季第9轟，追平張育成保持的台灣球員大聯盟單季最多全壘打紀錄，本季只要再開1轟，就能成為史上首位單季達成雙位數全壘打的台灣球員。目前老虎戰績72勝80敗，例行賽僅剩10場，今起轉戰芝加哥與白襪展開4連戰，先發投手推出瓦爾德茲（Framber Valdez），對決白襪右投費德（Erick Fedde）。李灝宇本季累積74安，距離2023年韓將裴智桓創下的77安「亞洲球員23歲以下賽季第2多」紀錄僅差3支，同樣是本系列賽觀察焦點。
|數據項目
|李灝宇（2026年）
|張育成（2021年）
|紀錄挑戰進度
|出賽場次
|104場
|89場
|已超越
|安打數
|74支
|54支
|已超越
|打擊率
|0.258
|.228
|已超越
|全壘打
|9轟
|9轟
|已追平
|打點
|42分
|39分
|已超越
|得分
|36分
|32分
|已超越
|二壘安打
|15支
|14支
|已超越
|三壘安打
|2支
|3支
|差1支
|項目
|洛杉磯道奇（LAD）
|辛辛那提紅人（CIN）
|先發投手
|Justin Wrobleski
|Brady Singer
|投打習慣
|左投 (LHP)
|右投 (RHP)
|本季戰績
|11勝5敗、防禦率3.78
|6勝14敗、防禦率5.38
|項目
|底特律老虎（DET）
|芝加哥白襪（CWS）
|先發投手
|Framber Valdez
|Erick Fedde
|投打習慣
|左投 (LHP)
|右投 (RHP)
|本季戰績
|10勝10敗、防禦率4.01
|8勝9敗、防禦率3.97
|開打時間
|客隊
|主隊
|先發投手對決
|12:35 AM
|密爾瓦基釀酒人
|匹茲堡海盜
|Kyle Harrison vs. Wilber Dotel
|12:40 AM
|洛杉磯道奇 (92-60)
|辛辛那提紅人
|Justin Wrobleski vs. Brady Singer
|01:10 AM
|奧克蘭運動家
|坦帕灣光芒
|Jeffrey Springs vs. Drew Rasmussen
|03:10 AM
|聖地牙哥教士
|科羅拉多落磯
|Michael King vs. Tanner Gordon
|07:15 AM
|費城費城人
|紐約大都會
|Aaron Nola vs. Nolan McLean
|07:15 AM
|堪薩斯市皇家
|休士頓太空人
|Seth Lugo vs. Miguel Ullola
|07:40 AM
|底特律老虎 (72-80)
|芝加哥白襪
|Framber Valdez vs. Erick Fedde
|08:05 AM
|波士頓紅襪
|德州遊騎兵
|Sonny Gray vs. Tyler Alexander
|09:38 AM
|明尼蘇達雙城
|洛杉磯天使
|Taj Bradley vs. Walbert Urena
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。
📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。
📍MLB.TV：官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟賽事。