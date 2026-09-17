我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S （左）、陶晶瑩當年在金曲獎上噴母奶，母乳協會批評，兩人將神聖、溫馨的母乳哺育行為娛樂化與低俗化，給大眾帶來不良示範。（圖／翻攝自YouTube）

綜藝天后小S（徐熙娣）近日接受時尚雜誌專訪，回顧歷年經典造型，提及20年前主持金曲獎時，與陶晶瑩（陶子）以噴母奶的詼諧橋段向辛苦的媽媽們致敬，當時兩人被母乳協會痛批「誇張且噁心」，不少年輕網友翻出當時的片段大呼小S和陶子超級前衛，「（畫面）荒謬到像AI！」小S和陶晶瑩在2006年搭檔主持第17屆金曲獎，當年兩人都初為人母，開場設計雙姝講話講到一半聽見嬰兒哭聲的音效，禮服胸部處隱藏的機關突然噴濺出人造母乳，製造出綜藝效果，不過隔天該環節引發部分社會輿論和台灣母乳協會的強烈批評，陶子隨後發文公開道歉，坦言該橋段「有欠周延、不夠專業」，出發點只是為了博君一笑與呈現媽媽的辛苦。而小S則在近日的專訪中回憶此事，「我跟陶子姐當年被母乳協會罵得很慘，說我非常不尊重母乳，怎麼可以隨便拿來開玩笑，然後還這樣『噗疵』噴出來，可是我個人是覺得那個視覺效果非常地震撼，是一個完美的開場，結果沒想到被罵得那麼慘。」許多年輕一輩的網友看了該片段，紛紛表示：「很喜歡這種用幽默方式來講述媽媽們會遇到的問題」、「放到現在真的會被炎上嗎？有點微納悶不確定，但不管怎樣脆都會吵成一片」、「太喜歡這種政治不正確的戲劇效果了」、「當年如果有脆應該可以吵三天」、「好幽默，身為哺乳中的媽媽，剛剛看影片時胸部邊流奶（只不過不會噴那麼高）」、「媽咪們真的太偉大了！」