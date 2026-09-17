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黃燈亮起「到底該減速還加速」？駕駛吐心聲

真正需要判斷的不是「要不要加速」，而是車輛與停止線之間的距離，以及當下車速、路況是否足以安全通過

▲遇到黃燈不是看到號誌變色就得加速，也不是一律急煞，關鍵要看車輛是否已越過停止線。（圖／記者葉政勳攝）

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因此，黃燈亮起的瞬間，如果車輛已經越過停止線、進入路口範圍，駕駛應在確認安全的情況下儘速通過；若車輛仍未越過停止線，則應減速停車，同時留意後方來車，避免突然煞停造成追撞。