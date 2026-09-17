近日有網友在Threads發文詢問，認為道路上黃燈亮起就應該加速通過，卻發現不少駕駛反而選擇急煞，引發熱烈討論。對此，桃園市政府警察局表示，黃燈並不是「加速」或「急煞」的指令，判斷關鍵在於車輛當下是否已越過停止線；若紅燈亮起後才穿越停止線，恐涉及闖紅燈，最高可處5400元罰鍰。
黃燈亮起「到底該減速還加速」？駕駛吐心聲
原PO在Threads表示，自己認為看到路口號誌亮起黃燈時，應該加速通過，但近期行經道路時，卻看到前方明明沒有其他車輛，有駕駛仍提前煞車，讓他忍不住疑惑，遇到黃燈究竟是應該衝過去，還是提早停下。
貼文曝光後，不少網友認為，真正需要判斷的不是「要不要加速」，而是車輛與停止線之間的距離，以及當下車速、路況是否足以安全通過，「加速跟急煞都不應該…要判斷轉黃燈當時，你離停止線的距離，再看要過去還是停下」、「如果你需要加速才能通過黃燈，代表你不應該過」、「10個看到黃燈說要加速的，7個都闖紅燈」。
《NOWNEWS》記者本身也是機車族，平時行經路口也經常碰到黃燈。若提前在遠處看到號誌變黃，通常會逐漸減速、準備停車；若是在已經接近路口時才突然遇到黃燈，則會在確認周遭路況後盡快通過，避免突然急煞讓後方車輛措手不及。
此外，行經路口前，也會稍微留意行人號誌剩餘秒數，藉此預判交通號誌可能變換的時間，提前調整車速，而不是等到黃燈亮起後才臨時決定要加速或煞車。
判斷黃燈關鍵在「停止線」！警方曝標準：最高罰5400元
桃園市政府警察局曾說明，依《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條規定，圓形黃燈屬於警告號誌，用意是告知駕駛人及行人，紅燈即將顯示，屆時將失去通行路權。
因此，黃燈亮起的瞬間，如果車輛已經越過停止線、進入路口範圍，駕駛應在確認安全的情況下儘速通過；若車輛仍未越過停止線，則應減速停車，同時留意後方來車，避免突然煞停造成追撞。
警方也曾針對特殊情況說明，若駕駛已經越過停止線後號誌才轉為黃燈，但發現當下無法安全通過而緊急煞停，雖然車輛停下時已超過停止線，警方會依現場客觀具體事實判斷，並可能以勸導代替舉發。
反之，如果紅燈已經亮起，車輛才穿越停止線，就可能被認定為闖紅燈，依規定可處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰。
交通部公路局也提醒，黃燈持續時間較短，駕駛行經路口時應根據當下車速、停止線距離及周遭車流判斷，避免抱持「搶黃燈」的心態加速通過。若為了趕在紅燈前通過而突然加速，卻未能及時駛離路口，反而可能與轉彎車或其他方向車流發生碰撞，後續肇事責任也會更加複雜。
換句話說，黃燈並不是看到後就一定要踩油門，也不是所有情況都要立刻急煞，而是要依車輛當下位置與路況做安全判斷。尤其接近路口時提前放慢速度，才能在號誌轉換時保留足夠反應空間。
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原PO在Threads表示，自己認為看到路口號誌亮起黃燈時，應該加速通過，但近期行經道路時，卻看到前方明明沒有其他車輛，有駕駛仍提前煞車，讓他忍不住疑惑，遇到黃燈究竟是應該衝過去，還是提早停下。
貼文曝光後，不少網友認為，真正需要判斷的不是「要不要加速」，而是車輛與停止線之間的距離，以及當下車速、路況是否足以安全通過，「加速跟急煞都不應該…要判斷轉黃燈當時，你離停止線的距離，再看要過去還是停下」、「如果你需要加速才能通過黃燈，代表你不應該過」、「10個看到黃燈說要加速的，7個都闖紅燈」。
《NOWNEWS》記者本身也是機車族，平時行經路口也經常碰到黃燈。若提前在遠處看到號誌變黃，通常會逐漸減速、準備停車；若是在已經接近路口時才突然遇到黃燈，則會在確認周遭路況後盡快通過，避免突然急煞讓後方車輛措手不及。
此外，行經路口前，也會稍微留意行人號誌剩餘秒數，藉此預判交通號誌可能變換的時間，提前調整車速，而不是等到黃燈亮起後才臨時決定要加速或煞車。
桃園市政府警察局曾說明，依《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條規定，圓形黃燈屬於警告號誌，用意是告知駕駛人及行人，紅燈即將顯示，屆時將失去通行路權。
因此，黃燈亮起的瞬間，如果車輛已經越過停止線、進入路口範圍，駕駛應在確認安全的情況下儘速通過；若車輛仍未越過停止線，則應減速停車，同時留意後方來車，避免突然煞停造成追撞。
警方也曾針對特殊情況說明，若駕駛已經越過停止線後號誌才轉為黃燈，但發現當下無法安全通過而緊急煞停，雖然車輛停下時已超過停止線，警方會依現場客觀具體事實判斷，並可能以勸導代替舉發。
反之，如果紅燈已經亮起，車輛才穿越停止線，就可能被認定為闖紅燈，依規定可處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰。
換句話說，黃燈並不是看到後就一定要踩油門，也不是所有情況都要立刻急煞，而是要依車輛當下位置與路況做安全判斷。尤其接近路口時提前放慢速度，才能在號誌轉換時保留足夠反應空間。