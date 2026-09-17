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▲全家應援台灣選手，即起推出一系列應援優惠，只要有台灣選手奪金，就在APP免費送500張雞排兌換券。（圖／記者葉政勳攝） 🟡全家便利商店

📍APP｜9月16日至9月23日（每會員限購2組）

◾特濃美式4杯110元，5折（原價55元、特價28元）

◾特濃拿鐵4杯130元，5折（原價65元、特價33元）

◾現煮茶機40元系列4杯80元，5折（原價40元、特價20元）

◾大冰繽球單品咖啡4入260元，5折（原價130元、特價65元）

◾酷繽球系列（四季檸檬/巨峰葡萄）4入110元，5折（原價55元、特價28元）

◾ 冰塊杯（附22oz特大杯）：4入30元，5折（原價15元、特價8元）



📍APP｜10月5日至10月7日

◾特大杯美式4杯120元，5折（原價60元、特價30元）

◾特大杯美式4杯140元，5.4折（原價65元、特價35元）

◾大冰繽球單品咖啡4入260元，5折（原價130元、特價65元）

◾酷繽球系列（四季檸檬/巨峰葡萄）4入110元，5折（原價55元、特價28元）

◾現煮茶機40元系列4杯80元，5折（原價40元、特價20元）

◾ 冰塊杯（附22oz特大杯）：4入30元，5折（原價17元、特價8元）



▲全家美式、拿鐵最低5折喝。（圖／記者鍾怡婷攝） 全家門市滿額折30元！消費滿699元送保冷袋



全家9月25日起至9月29日展開「聰明消費學」限時活動，持全盈+PAY、 悠遊卡及指定信用卡消費滿300元立折30元，單筆指定商品滿6 88元可獲「好禮四選一兌換券」乙張，滿1188元不只同樣可 獲得好禮四選一，還可再獲得「KINGJUN保冷手提袋」一個。



▲全家指定商品滿1188元可獲得好禮四選一，及「KINGJUN保冷手提袋」。（圖／全家提供） 7-11把巷口美食帶進超商！嘉義雞肉飯超道地



7-11與21Plus合作， 將多元的雞肉料理融入超商餐點，聯手推出道地又具質感的「嘉義風味雞肉飯(售價99元)」，遵循古法油蔥淋醬，將爆香後的蔥油跟油蔥酥一同熬煮，再淋上琥珀色醬油，鮮嫩雞肉絲與Q彈米飯，佐以筍乾、油豆腐、滷蛋等經典配菜，將熟悉的小吃升級為精品級雞肉飯。



9月29日 前還可搭配茶裏王焙香紅烏享109元組合餐（省15元），或可於 OPENPOINT APP以點數加價89元換購（數量有限換完為止）。



▲7-11與21Plus合作，聯手推出道地又具質感的「嘉義風味雞肉飯(售價99元)」。（圖／7-11提供）



亞洲運動會即將開賽！全家應援台灣選手，即起推出一系列應援優惠，只要有台灣選手奪金，就在APP免費送500張雞排兌換券，且賽事開幕、賽事閉幕都有咖啡寄杯組合，美式、拿鐵都只要半價喝。全家力挺台灣選手挺進亞洲榮耀之戰，只要台灣選手順利奪金，隔日上午10點即在「全家」LINE mini APP免費送出500張雞排兌換券（原價99元），天天奪金，就天天發雞排！只需打開手機LINE App，進入「全家便利商店」官方帳號並點擊下方圖文選單，