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▲ 黃文志近日與樂團一同練習，準備上台高歌、與鄉親同樂。（圖／高雄左楠區市議員黃文志提供）

▲「好徛起廟埕音樂會」將跑遍左營、楠梓地區，一連舉辦五個場次，首場於9月18日星期五晚上7點，在中埔代天府（楠梓區建楠橫路2號）歡樂開跑。（圖／高雄左楠區市議員黃文志提供）

「有空嗎？走啦！來廟埕聽唱歌！」力拚連任、喊出「好徛起hó khiā-khí」的高雄左楠區市議員黃文志，趁著天氣逐漸轉涼、夜晚不再炎熱，將西洋樂器四重奏音樂會搬到地方鄉里的廟埕前，邀請鄉親走出家門，在晚風吹拂下做伙聽歌謠，享受愜意時光。黃文志日前掛起「左營楠梓好徛起 hó khiā-khí」的選舉看板，身體力行將本土語言重新帶回民眾的日常生活；這次舉辦廟埕音樂會，延續對台語文化傳承和教育的用心，從「聽」開始，邀請小提琴、電鋼琴等西洋樂器在廟埕前奏起大家耳熟能詳的台語歌曲。為了這場別開生面的音樂活動，黃文志近日與樂團一同練習，準備上台高歌、與鄉親同樂；黃文志說，長輩常講，年輕朋友若想找回對台語的語感，聽台語歌是最快的方式，而廟埕是地方信仰中心，也是鄰里平時聚集閒談的好所在，因此特別把西洋樂器四重奏請到廟埕，走進鄉親熟悉的日常生活，讓長輩在熟悉的台語歌聲中回味青春，也讓下一代小朋友感受台語音樂的魅力。「好徛起廟埕音樂會」將跑遍左營、楠梓地區，一連舉辦五個場次，首場於9月18日星期五晚上7點，在中埔代天府（楠梓區建楠橫路2號）歡樂開跑，當天更有神秘嘉賓同台獻唱，保證熱鬧又精彩！後續場次分別於9月19日（六）在援中港清水巖（楠梓區德中路42號）、9月24日（四）在後勁鳳屏宮（楠梓區後勁東路22號）、10月2日（五）在左營元帝廟（左營區左營下路87號），以及10月4日（日）在新庄仔青雲宮（左營區新中街130號）舉行，場場皆於晚間7點準時開唱，「椅子都準備好了，請鄉親朋友帶著愉快的心情，人來就好嘿！」