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砸上億整修！裁判長試騎竟摔車 彎道再冒裂痕

點名高虹安：符合大家期待的「科技新竹」？

林智群開酸「神鬼作祟」反問：要不要買乖乖

新竹市政府砸下1.18億元改善自由車場，工程卻接連爆出施工品質與安全疑慮。民進黨新竹市議員劉彥伶近日再揭露，去年完成驗收後，場內仍陸續出現賽道龜裂、鋪面損壞、積水及室內漏水等問題，甚至有道士進入場地進行祈福儀式，引發外界議論。對此，律師林智群也忍不住吐槽：「這一定不是弊案而是神鬼作祟！要不要買幾包乖乖啊？」劉彥伶指出，新竹市立自由車場原獲中央經費補助進行改善，市府去年2月進行場地確認時，卻發現賽道表面存在嚴重凹凸不平的情況，甚至造成世界壯年運動會自由車項目裁判長試騎時摔車受傷。由於工程進度落後，教育部體育署一度面臨收回補助款的問題，最後2025世壯運自由車賽也改至台中市舉辦。劉彥伶日前再度關注工程後續，指出自由車場去年10月完成工程驗收後，仍持續傳出場地問題，包括第一彎道龜裂、第二彎道也出現異常，以及部分鋪面破損、積水等情況，室內場域也被發現有漏水問題。她表示，這項工程花費1.18億元，完成驗收後卻還不斷出現狀況，品質令人難以接受，尤其自由車場涉及選手訓練與競賽安全，更不能將其視為一般公共設施看待。劉彥伶提到，過去自由車場曾因錯過2025世壯運賽事受到關注，而在工程驗收後，自由車協會試騎也曾針對第一、第二彎道的平整度及安全性提出疑慮；她並指出，監察院調查內容也涉及工程延宕、履約管理以及預算審核等問題。如今問題並未隨著工程驗收而告一段落，今年第一、第二彎道又被發現龜裂，甚至還出現賽道踩下去就噴水的情況。更讓劉彥伶感到錯愕的是，自由車場近期出現「道士祈福」畫面，她表示不想對照片中的儀式妄加解讀，但既然工程已投入1.18億元，市府至少應該把事情講清楚，「工程有問題，就用專業解決！安全有疑慮，就用數據說話！」最後，劉彥伶也點名新竹市長高虹安，這樣的處理方式，真的符合大家期待的「科技新竹」嗎？針對自由車場出現道術祈福一事，律師林智群也在社群平台發文表示，新竹市號稱「科技城市」，結果自行車道出問題，導致裁判長摔車受傷，高虹安的應對之道，是找道士來處理？他更以反諷語氣質疑：「這一定不是弊案而是神鬼作祟」，並開玩笑問：「要不要買幾包乖乖啊？」相關說法也讓這起自由車場工程爭議，再度引發討論。