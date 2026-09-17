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▲中信銀行總務處長陳文榮副總經理出席「2026中信金控供應商大會」致詞。（圖／中信金控提供）

▲中信銀行總務處長陳文榮副總經理（右二）於「2026中信金控供應商大會」，頒發「供應商評鑑永續卓越獎」予傑出供應商。（圖／中信金控提供）

▲中信金控企業永續部長孫紀蘭副總經理（右二）於「2026中信金控供應商大會」，頒發「供應商評鑑永續卓越獎」予傑出供應商。（圖／中信金控提供）

▲中信銀行總務服務一部長李妙惠副總經理（中）於「2026中信金控供應商大會」，頒發「供應商永續創新獎」予傑出供應商。（圖／中信金控提供）

中信金控今（17）日舉辦「2026中信金控供應商大會」，號召225家供應商齊聚交流，以「守護水資源共育森林未來」為年度主題，共同關注氣候變遷、生物多樣性保育及自然資本議題。會中以「消失的溫泉」及「珊瑚礁與海洋永續」為題，邀請專家分析氣候變遷對自然生態帶來的挑戰，並頒發「中信金控供應商評鑑永續卓越獎」表揚績優供應商，鼓勵與中信金合作的供應商從資源循環、節能減碳及永續供應鏈行動著手，共同守護珍貴自然資源。「2026中信金控供應商大會」由中信銀行總務處長陳文榮副總經理、中信金企業永續部長孫紀蘭副總經理出席。陳文榮表示，面對氣候變遷與自然資源挑戰，永續發展已成為企業營運重要課題，中信金攜手供應鏈夥伴共同關注生物多樣性與自然資本議題，打造兼具韌性與永續競爭力的供應鏈生態圈。中信金積極關注永續議題，為全台第一家發布自然相關財務揭露（TNFD）報告的企業，充分掌握自然資本的風險與機會，降低營運對自然的負面影響，守護生物多樣性；亦於2022年將2050淨零排放納入集團長期永續發展目標，落實自身營運減碳及綠電布局，以行動實現對環境保護與世代責任的承諾。另一方面，中信金控致力實踐ESG，推動綠色採購並優先採用具環境保護標章的產品及在地廠商，2025年綠色採購金額超過新台幣11.6億元，占整體採購比例達9.74%，獲環境部認證為「114年民間企業及團體綠色採購績優單位」。中信金藉由「大攜小」模式，邀請供應商共同提升對生物多樣性與水資源議題的重視，這次活動邀請桃園八德社大講師陳泰佑分享珊瑚礁與海洋生態現況和面臨的威脅，針對海洋永續提出具體實踐方案和企業行動機會；曾參與北投溫泉溪保育及北投石復育等工作倡議的林智海老師則分享自身經驗，說明自然資源管理保育、社區營造及環境教育的重要性。為鼓勵供應商共同邁向2050淨零排放，中信金依內部制定的「供應商管理原則」，自2024年起遴選名列前茅的供應商，頒發「中信金控供應商評鑑永續卓越獎」，獎牌採用回收紡織廢料循環再生製成的環保板材打造，展現資源循環與永續創新價值。本屆獲獎供應商為台灣固網股份有限公司、台灣勤達睿股份有限公司、永豐紙業股份有限公司、伊雲谷數位科技股份有限公司、宏碁資訊服務股份有限公司、杏碩資訊股份有限公司、億光電子工業股份有限公司、緯致科技股份有限公司及賽仕電腦軟體股份有限公司等9家企業。此外，伊雲谷數位科技致力推動ESG項目，2025年綠電使用率達12.03%，達成《RE10x10氣候宣言》企業綠電倡議計畫的目標等實質努力獲得各界肯定，特別安排永續發展辦公室負責人吳瑞真分享實務經驗，現場互動熱烈。值得一提的是，中信金持續推動供應商接軌聯合國永續發展理念（SDGs），今年成功輔導10家供應商加入經濟部中小及新創企業署「Buying Power社會創新組織」及台北市政府產業發展局「TOPS台北好購平台」，動力安全資訊股份有限公司及鴻玉實業有限公司為上述兩單位平台中與中信金控交易金額第一名的供應商，特別頒發「中信金控供應商永續創新獎」以茲鼓勵。