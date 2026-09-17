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▲央行理監事會議直播宣布鬆綁信用管制，第二戶房貸放寬至7成，大幅提升換屋族資金調度彈性。（圖／截自央行直播）

央行 Q3 理監事會議決議鬆綁信用管制，將第二戶房貸成數調升至 7 成，並刪除購地貸款 18 個月限期動工規定。鄉林集團董事長賴正鎰對此表示肯定，認為政策已進入「精準管理」，有助房市軟著陸。不過他也向央行喊話，希望第四季能把水龍頭開得更大些，針對早已脫離現實的豪宅門檻（高價住宅）進行放寬。全國商業總會榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，第二戶房貸成數由 6 成提高至 7 成，對具備實質換屋與改善居住需求的民眾而言是重大利多。目前房市交易主力已回歸首購與換屋等自住剛需，提高成數能有效減輕換屋族「先買後賣」的資金調度壓力，有助於住宅市場恢復合理的流動性。針對央行刪除購地貸款須於一定期間內動工的統一性限制，賴正鎰認為該調整極為切合實際。建築開發從土地取得、規劃設計到取得建照，常受基地規模與市場條件影響，不宜用單一時間表套用全體建商。如今改由銀行依個案條件與進度進行授信管理，更能符合產業真實運作，避免建商為趕期限而被迫調整開發節奏。賴正鎰強調，這次政策並非全面解封，高價住宅貸款與法人購屋等限制依然存在，顯見央行認同過去管制已見成效，正式進入「有條件鬆綁、個案精準管理」的新階段。現行央行規範的高價住宅（豪宅線）管制標準如下：台北市：房屋總價達 7,000 萬元以上新北市：房屋總價達 6,000 萬元以上其他地區（桃園、新竹、台中、高雄等）：房屋總價達 4,000 萬元以上賴正鎰指出，近年隨著土地與營建成本飆升，過往設定的門檻早已脫離市場現實，導致不少換屋產品無辜卡關。他期盼央行能在第四季將貸款水龍頭開得更大，針對高價住宅門檻進行滾動式修正放寬，讓房市發展更加健全。