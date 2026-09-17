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黃燈突然亮起！他紅燈前踩剎車「還被罰900元」

他表示，發現變燈後便立刻踩煞車，但考量車輛制動距離及與前車的安全距離，最後仍「未能在停止線前」停妥，車頭因此進入機車停等區。

▲（示意圖／NOWNEWS資料照）

駕駛不服判決上訴！法院：違規事實明確

違規事實明確

法院最終認定裁罰程序合法、違規事證明確，900元罰鍰也符合規定，因此駁回男子請求，維持原處分。

開車行經路口遇到黃燈，究竟該煞車還是加速通過？近期在網路上引起熱議。而2025年3月就曾有一起真實案例，一名汽車駕駛因黃燈亮起後煞車不及，車頭停進機車停等區，遭民眾檢舉並被開罰900元。他認為自己已立即煞車，並非故意違規，因此提起行政訴訟要求撤銷處分，但法院認定駕駛人應提前判斷車速與煞車距離，最終判決敗訴。根據判決書，事件發生於2025年3月3日下午4時許，男子駕駛自小客車行經路口時，號誌突然從綠燈轉為黃燈。男子認為自己並非刻意占用機車停等區，而是黃燈突然出現時已來不及完全停車，當下也沒有搶快闖越路口的意圖，因此向法院提起行政訴訟。法院審理後認為，男子車輛停進機車停等區的法官認為，持有駕照的駕駛應具備判斷號誌、控制車速及估算煞停距離的能力。即使男子並非故意違規，但因未妥善掌握車速與停車距離，造成車輛占用機車停等區，仍屬行政法上的過失責任。並提醒大家，駕駛行經路口時仍應提前留意號誌並適度減速，即使沒有故意違規，只要因疏忽越線或占用機車停等區，仍可能遭到處罰。