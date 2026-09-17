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中華隊參賽7大項目分組與賽程一覽

亞運電競項目完整分組一次看

項目 比賽日期 分組／參賽隊伍 小組賽賽制 晉級方式 淘汰賽賽制 競技武術 9/23（三）～9/26（六） A組：泰國、巴基斯坦、中華台北、敘利亞

B組：日本、阿聯、巴勒斯坦

C組：沙烏地阿拉伯、吉爾吉斯、巴林

D組：香港、哈薩克、韓國 Bo5單循環 各組前2名晉級8強 8強、4強：Bo5

金牌戰：Bo9 英雄聯盟 9/29（二）～10/2（五） A組：沙烏地阿拉伯、越南、阿聯、馬來西亞

B組：印度、香港、韓國、中華台北 Bo1單循環 各組前2名晉級4強 4強：Bo3

金牌戰：Bo5 永劫無間 9/23（三）～9/24（四） A組：泰國、馬來西亞、印尼、中國

B組：香港、越南、中華台北、菲律賓 Bo3單循環 各組前2名晉級4強 4強、金牌戰：Bo5 絕地求生M 9/28（一）～9/29（二） 不分組：中國、印尼、約旦、日本、韓國、馬來西亞、緬甸、巴基斯坦、泰國、中華台北、烏茲別克、越南 12張地圖 依總積分排名 無傳統淘汰賽 寶可夢大集結 9/25（五）～9/27（日） A組：菲律賓、哈薩克、中華台北、馬來西亞

B組：新加坡、香港、印尼

C組：印度、韓國、日本 Bo3單循環 分組前幾名晉級，名額待大會公告 8強、4強：Bo3

金牌戰：Bo5 第五人格 9/28（一）～9/30（三） A組：菲律賓、泰國、中華台北、印尼

B組：香港、越南、馬來西亞、韓國 Bo3單循環 各組前3名晉級8強；日本、中國直接晉級8強 8強、4強：Bo3

金牌戰：Bo5 魔法氣泡 9/24（四）、9/26（六） A組：韓國、哈薩克、日本、菲律賓、香港

B組：印度、蒙古、中華台北、泰國、新加坡 Bo5單循環 全部隊伍皆晉級淘汰賽 淘汰賽：Bo9

4強、金牌戰：Bo19

2026年名古屋亞運即將於9月19日至10月4日在日本登場，萬眾矚目的電子競技項目抽籤結果與賽程正式公開。本屆中華代表隊共跨足7個熱門項目，其中備受關注的《英雄聯盟》項目分組結果揭曉，中華隊不幸抽中「死亡小組」，將在小組賽正面硬剛由Faker（李相赫）領軍的韓國超級戰隊。根據電競協會公布的分組資訊，《英雄聯盟》項目共分為A、B兩組，每組進行單循環賽，僅有前2名能拿到四強準決賽門票。中華隊此次被抽在B組，同組對手包含韓國、香港以及印度隊；A組則由越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與馬來西亞爭奪2張門票。本屆中華隊由知名教練戰馬（陳如治）執教，陣容包含1Jiang（陳俋錦）、Junjia（余峻嘉）、HongQ（蔡明宏）、Doggo（邱梓銓）、ShiauC（劉家豪）與 Woody（林煜恩）。小組賽的最大對手莫過於韓國隊，韓國這次派出Zeus、Canyon、Zeka、Gumayusi、Keria，以及連續三屆參賽的Faker（李相赫），全明星級黃金陣容勢必讓中華隊吃盡苦頭。賽事預計於9月29日至10月2日進行。除了《英雄聯盟》外，中華隊在其他6個熱門項目中的對手也都已經確定，賽事將自9月23日起由「競技武術」與《永劫無間》率先登場。（9/23～9/26）：中華隊分在A組，與泰國、巴基斯坦、敘利亞同組，採Bo5單循環爭取前兩名晉級八強。（9/23～9/24）：中華隊落入B組，將交手香港、越南與菲律賓，進行Bo3單循環爭奪前兩名四強門票。（9/24、9/26）：中華隊位於B組，同組包含印度、蒙古、泰國與新加坡，小組賽為Bo5單循環。（9/25～9/27）：中華隊分在A組，對手為菲律賓、哈薩克與馬來西亞，小組賽採Bo3單循環。（9/28～9/29）：不進行分組，中華隊將與中國、韓國、日本、越南等12支隊伍進行為期兩天、共12張地圖的積分總決賽。（9/28～9/30）：中華隊分在A組，與菲律賓、泰國、印尼同台競技，將力爭小組前三名晉級八強賽（日本、中國為種子隊直接晉級）。