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不只參與犯行 還指導如何銷贓

辯稱「以為是試膽」 警方擴大追查

日本東京一名26歲的都立高中教師木村涼介，因涉嫌與自己任教的學生共同闖入民宅企圖行竊，於15日上午遭警方從家中帶走逮捕。警方調查發現，木村非但未阻止學生的犯罪行為，甚至還化身「犯罪導師」，親自指點學生如何尋找高價財物與銷贓。綜合日媒報導，這起離奇案件的破案契機，始於2026年1月至2月間當地接連發生的多起住宅闖空門竊案。警視廳在深入調查後，發現有高中生涉入其中，先後逮捕6名涉案學生。然而，其中一名遭逮捕的男高中生在接受審訊時供稱，「是我邀請老師『要不要一起進去空屋』的，結果他完全沒有拒絕的意思，反而顯得很感興趣」。據警方調查，2026年2月2日晚間約8時左右，木村搭乘學生駕駛的車輛前往案發現場。一行人原本以為該處為無人居住的廢棄空屋，便從未鎖好的窗戶翻牆潛入。不料進入室內後，他們赫然發現桌上擺著剛買回來的蔬菜，屋內深處更傳出聲響，意識到屋內仍有住戶後，一行人嚇得未帶走任何財物便倉皇逃離現場。警方調查更揭露，早在該次入侵行動前的1月左右，木村就曾主動向學生「下達指導」，提示「神龕裡的銅鐘很多是純金做的，能賣大錢，應該仔細搜搜」。此外，當學生展示盜來的金戒指時，木村甚至幫忙鑑定稱「這看起來像真貨，拿去估價看看吧」，隨後更一步步教導學生如何利用二手拍賣網站將贓物變現。根據知情人士透露，木村平時性格溫和、經常帶著笑容，給人認真負責的印象，在學校深受學生歡迎，甚至被學生以暱稱「木木」相稱，私底下還會與騎摩托車的學生一同前往釣魚，師生關係相當親密。面對警方訊問，木村承認部分行為，但辯稱，「先前就聽學生說過會闖入廢墟拿東西，我自己抱著類似『試膽』的心態，因為好奇才跟著去」。目前警視廳正針對其是否涉及其他多起連環竊案進行深入調查，全案持續擴大偵辦中。