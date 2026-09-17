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央行：利率維持不變 鬆綁房市信用管制

楊金龍估經濟「外熱內溫」 明年物價可望跌至２％之下

鬆綁房市信用管制 楊金龍：央行不是硬梆梆的

銀行喊資金不足 央行提4解方

台灣加入IMF 楊金龍：外交部主導、有加入是好事

中央銀行今（17）日召開2026年第3季理監事會議，宣布政策利率維持不變，同步鬆綁選擇性信用管制措施。央行總裁楊金龍說明，預期明年物價應該可以降至2%以下，但強調若物價還是持續走揚，央行還是會有所作動作。至於房市調整，他則認為房市信用管制2年已經有成效，回應房地產業者「叫叫叫」逐步調整，但若鬆綁後房市預期心理再度升溫，不排除重新加碼緊縮。央行今日宣布，考量本年國內通膨尚屬可控，明年可望回降至2%以下，以及預期國內經濟穩健成長，本行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。另外，自本年3月本行適度調整全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限以來，銀行賡續強化不動產授信風險控管，信用資源過度流向不動產市場情形持續改善，因此調整自然人第2戶購屋貸款最高成數上限，由6成調升為7成，以及刪除購地貸款有關「切結於一定期間內動工興建」規定。媒體提問，這次利率不動是否所有理事都同意，立場鷹派學者是否有提出不同想法，以及是否受到行政院發文說明「物價可控」，以及不動產業者所提出來，以及選舉將近等壓力，決定這次按兵不動。楊金龍表示，這次會議依然只有2位理事主張升息，他強調央行自2024年以來操作都是偏緊，主要透過公開市場操作、調節定期存單發行量及控制貨幣總量（M2 與準備貨幣）來進行數量管控，並指出許多國家央行都是採取波動式調整，可能先調升、再調降，再調升。他認為，除了政府物價平穩措施，央行操作也能夠穩定物價，而政府並非最近才說「物價可控」，而是從年初如此強調，今年預估會達到2%左右，但央行觀察明年物價可能還是會下降，如果明年物價還是持續走揚，央行還是會有所動作。是否持續維持，楊金龍總結要看三個因素，分別為國內通膨、主要經濟體貨幣政策緊縮程度，以及國內金融情勢。他也進一步點評，台灣經濟目前是「外熱內溫」，受惠於 AI 及外部需求強勁，國內經濟成長與股市熱絡，內部消費則呈溫和成長，且預期明年將實施加薪。至於12月是否會出現升息？他說，央行一定會謹慎評估，至於市場預期，就是密切關注動態，並笑說大家都稱呼他「Mr. Surprise」（驚喜先生），因為央行推出的政策措施出乎外界意料，讓很多人都一直猜不准。至於鬆綁選擇性信用管制是否與選舉有關？楊金龍澄清，央行2年前開始控管，迄今已經有一段時間，「中央銀行也不是說硬梆梆的」，當時所關注的是資源不能太過集中在房地產，以及是否影響金融穩定度。經過2年時間，央行已經發現對於資金集中度有些成效，這期間也一直聽到房地產業者一直「叫叫叫」，認為必須給予一些回應，也必須要考慮到對方心境，強調各界施壓壓力很多，但也不乏有支持的聲音，沒有說一面倒。楊金龍則重申，既然已經有看到成效，央行也不能硬梆梆的。但央行還是態度相當謹慎，因為考量到新青安3.0才剛推出，再加上股市熱絡、經濟成長強勁，如果這時候大幅度鬆綁，大家預期心理上來，資金又會流向房市，因此採取強調管制調整係採逐季檢討、漸進式（Step by step）推進；若鬆綁後房市預期心理再度升溫，不排除重新加碼緊縮，如貸款最高成數上限調降回6成。另外，許多銀行業者近期都喊出資金不足議題。對此，楊金龍回應，資金分配不均是整個市場的結構性問題，銀行做生意原則一定是將資金優先放貸給「生意好、風險極低」的客戶，央行首要考量目標是金融穩定，不是分配不均的問題。他建議，由行政部門與跨部會，如公股行庫行政勸導、金管會督導民營銀行協助、中小企業信用保證基金加強融資信用保證，以及中華郵政協助市場資金順暢調配。另外，美國眾議員提到台灣正要準備加入國際貨幣基金組織（IMF），楊金龍說，央行不是主導，而是由外交部主導，並且有找央行、財政部、金管會來討論，「我們台灣如果說能夠加入IMF的話，那是很好的一件事。」但他提醒，申請加入IMF要經過董事會，以及全部會員國，認為加入難度，會比世界衛生組織（WHO）來得大。