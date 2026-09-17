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針對農業部9月15日宣布船員會館住宿費調降至200元，行政院秘書長張惇涵今（17）日率農業部長陳駿季ㄧ行前往會勘，決定再降至100元，且外籍漁工免付錢，由船東支付100元。至於多功能水產品運銷中心攤商，除全力輔導進駐，也會落實2年免收費的優惠期外，也允諾改善場內各項設施設備，包括增設水霧降溫設備、改善通風及排水設施等。行政院張惇涵秘書長今天率農業部長陳駿季政務次長黃昭欽及漁業署長王茂城會勘前鎮漁港，立法委員賴瑞隆、高雄市政府海洋局主任秘書洪耀庭及高雄區漁會理事長黃一茂、總幹事楊孟凡陪同。海洋局表示，遠洋漁船返港期間住宿需求隨船期有所變化，旺季時船員住宿及盥洗的需求非常高，高雄區漁會也期待，增加尖峰旺季的供給量能。對此中央長官會勘決定，擴大嘉惠外籍漁工，漁工住宿只須支付100元，並且這100元由五大漁業公會會員也就是船東們支付，增加外籍船員入住誘因。高雄區漁會總幹事楊孟凡除感謝中央及市府對於前鎮漁港的建設，以及對漁民的照顧外，也強調，新優惠宣布後，近日許多攤商表達強烈的進駐意願，下週就會啟動登記和選位作業。海洋局指出，前鎮漁港為我國重要遠洋漁業基地，近年中央投入經費推動港區整體升級，新建多功能水產品運銷中心朝符合HACCP食品衛生管理標準及外銷歐盟的要求。參加會勘的中央部會、高市府以及立委賴瑞隆、高雄區漁會，各單位都強調，新設施完工啟用，作業方式及使用習慣仍需調整，各單位會協助攤商與漁業署協調，針對軟硬體做滾動式改善和調整，讓攤商適應順利，讓新設施發揮最大效益。