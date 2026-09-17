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SUBWAY巴馬乾酪麵包突下架！前員工直播爆料掀熱議

SUBWAY證實成分不符規定！產品已下架回收

▲SUBWAY人氣巴馬乾酪麵包日前突然下架，門市原先公告稱受到國際海運影響，近日卻有自稱前員工的民眾在網紅「放火」直播爆料，稱麵包粉料含有台灣不符規範成分。（圖／記者蕭涵云攝）

SUBWAY聲明全文

連鎖速食SUBWAY人氣巴馬乾酪麵包日前突然停售，過去門市對外公告稱是受到國際海運影響，沒想到近日有自稱SUBWAY前員工的民眾在網紅「放火」直播中爆料，表示麵包表面粉料含有台灣不符規範的成分，千島醬也曾因上游供應鏈問題油品事件暫停供應。相關內容曝光後引發討論，台灣SUBWAY今（17）日也發表聲明證實，相關粉料經主管機關查驗後，的確有一項成分不符合台灣食品原料規範，因此停止使用並下架回收。至於千島醬，則因上游大豆沙拉油檢出苯（a）駢荘（BaP）不符規定而回收，重新檢驗合格後才恢復販售。一名自稱SUBWAY前儲備幹部的民眾日前現身「放火」直播，表示店內巴馬乾酪麵包無預警下架，原因並非先前公告的「因受國際海運影響，巴馬乾酪麵包暫時無法供應」，而是麵包表面的粉料含有台灣不能使用的成分，導致無法進口、販售，且當時僅有內部通知。該名民眾同時爆料，SUBWAY千島醬也曾有一段時間暫停供應，原因與上游供應廠的問題油品有關，但相關原因沒有對外說明。對於千島醬重新上架後是否有所調整，他也表示並不清楚。爆料內容曝光後，16日有網友發表於Threads，並寫下：「巴馬乾酪麵包突然整款消失，是因為總部內部通知麵包表面那層粉有『違禁品』，不能進也不能賣，完全沒對外公告，直接下架，以前千島醬也一樣，偷偷拿掉是因為含致癌油，一樣沒公開說明。官方目前只說是『海運影響』暫停供應，但內部說法差超多…這也敢講？大家還敢吃嗎？」貼文曝光後吸引1.5萬人按讚，瀏覽數超過64萬。對此，台灣SUBWAY今（17）日緊急發布聲明表示，原巴馬乾酪麵包使用的麵包及巴馬乾酪粉料，均是向海外供應商採購進口，其中粉料經主管機關查驗後，有一項成分被認定不符合台灣食品原料相關規範。業者指出，在接獲相關單位通知後，便停止使用該粉料，並依程序進行相關產品的下架及回收。SUBWAY也表示，由於不同市場對食品原料的法規及准用規範有所不同，品牌會尊重並遵循台灣主管機關的查驗結果及相關規範。至於千島醬，則是今年7月國內問題油品供應鏈事件發生後，上游供應鏈部分大豆沙拉油檢出苯（a）駢荘（BaP）不符合相關規定，主管機關因此要求受影響產品下架及回收。台灣SUBWAY表示，接獲相關資訊後，即停止使用受影響的千島醬產品，並進行下架、回收及銷毁，直到後續重新檢驗，確認重新供應的千島醬符合食品安全規範後，才恢復產品供應及上架。值得注意的是，SUBWAY門市先前曾張貼公告，表示巴馬乾酪麵包暫時無法供應是受到國際海運影響；而先前毒油事件期間，官方也曾針對相關產品發布安全聲明，並喊出「安心用油」，因此事件曝光後，再度引起網友熱議。針對近期網路及社群平台對SUBWAY Taiwan過往產品及食材的相關討論，我們希望就目前已確認之事實及處理進度，向消費者做出正式說明。目前相關討論涉及巴馬乾酪麵包配料及千島醬，兩者為不同事件，說明如下：一、巴馬乾酪麵包配料原巴馬乾酪麵包所使用的麵包及巴馬乾酪粉料，均向海外供應商採購進口。該粉料經主管機關查驗後，其中一項成分被認定不符合台灣食品原料相關規範。SUBWAY Taiwan在接獲相關單位通知後，即停止使用該粉料，並依程序進行相關產品之下架及回收。由於不同市場對食品原料的法規及准用規範有所不同，SUBWAY Taiwan尊重並遵循台灣主管機關之查驗結果及相關規範。二、千島醬千島醬事件係受到今年7月國內問題油品供應鏈事件影響。當時上游供應鏈部分大豆沙拉油檢出苯(a)駢芘(BaP)不符合相關規定，主管機關因此要求受影響產品進行下架及回收。SUBWAY Taiwan在接獲相關資訊後，即停止使用受影響之千島醬產品，並進行下架、回收及銷毀。後續經重新檢驗並確認重新供應之千島醬產品符合相關食品安全規範後，SUBWAY Taiwan才恢復千島醬產品之供應及上架。此事件涉及國內食品供應鏈多家業者及產品，SUBWAY Taiwan為受到影響的下游業者之一。SUBWAY Taiwan始終將消費者健康食品安全置於首位。我們將持續依循相關法規，強化食材審核與供應鏈管理，並持續精進食品安全管理流程，守護消費者的健康與信任。