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未來物價可控、抑制房市初衷未改 學者：留意台美利差

中央銀行今（17）日召開2026年第3季理監事會議，宣布政策利率維持不變，同步鬆綁選擇性信用管制措施。亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生受訪表示，美國聯準會（Fed）已經升息1碼，甚至年底可能繼續調升，如果台灣利率持續維持不動，可能將讓台美利差擴大，可能會比較不利於因應輸入性通膨。央行今日宣布，考量本年國內通膨尚屬可控，明年可望回降至2%以下，以及預期國內經濟穩健成長，本行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。另外，自本年3月本行適度調整全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限以來，銀行賡續強化不動產授信風險控管，信用資源過度流向不動產市場情形持續改善，因此調整自然人第2戶購屋貸款最高成數上限，由6成調升為7成，以及刪除購地貸款有關「切結於一定期間內動工興建」規定。邱達生受訪表示，雖然主計總處消費者物價指數（CPI）已經連續4個月超過央行設定的2%，但央行可能評估近期CPI有比較收斂，並且預期明年可以壓到2%以下，可能設定中東局勢可以獲得控制，可能不會讓油價持續飆升。而在房市方面，央行態度仍然採取些微緊縮，這次調整不改過去抑制高房價的初衷，態度都維持相當一致。然而，邱達生提醒，央行應該要留意，因為Fed已經調升利率1碼，並且按照點陣圖分析，這段時間需觀察美國通膨及失業率，年底前可能還會再調升1碼。如果台灣央行一直按兵不動，那麼就會導致利差擴大，要留意未來台幣匯率走勢，如果朝向或是突破32元，就可能會比較不利於因應輸入性通膨。