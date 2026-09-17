童星出身的楊小黎走跳演藝圈約34年，合作過的大明星不勝枚舉，她今（17）日分享一張30年前演出連續劇《花落花開》的片場合照，當中赫見巨星秦漢與「瓊瑤女郎」岳翎，讓一票粉絲陷入回憶殺，大呼：「那時代的男神女神...」
恭賀秦漢提名金鐘獎 楊小黎：保養得太好
秦漢日前以《忘了我記得》首度入圍金鐘獎，角逐迷你劇集（電視電影）男主角獎，楊小黎稍早發文：「看到秦漢叔叔今年入圍了真的很開心，但看到報導寫他80歲，忽然覺得怎麼可能！在我印象中他應該頂多是個60幾歲的大叔啊！時光飛逝，保養得太好了！」
楊小黎分享考古照片 赫見年輕秦漢、岳翎
楊小黎隨文附上一張考古照片，是她當年演出台視八點檔電視劇《花落花開》的珍貴舊照，當時約7、8歲的楊小黎在劇中飾演「小蘭」，可見她一身小花童的造型，相當可愛，後方則是飾演男主角「夏海默」的秦漢，以及演出女主角「史蘭祥」的岳翎。
「小時候他（秦漢）演我爸爸不知多少人羨慕我啊啊啊啊啊！是30年前我小學一年級的事」，楊小黎回憶道，網友看到照片回憶湧現，「播的時候我還國小」、「岳翎也好美」、「好久以前的連續劇」、「秦漢是那時候的男神！」
資料來源：楊小黎臉書
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秦漢日前以《忘了我記得》首度入圍金鐘獎，角逐迷你劇集（電視電影）男主角獎，楊小黎稍早發文：「看到秦漢叔叔今年入圍了真的很開心，但看到報導寫他80歲，忽然覺得怎麼可能！在我印象中他應該頂多是個60幾歲的大叔啊！時光飛逝，保養得太好了！」
楊小黎分享考古照片 赫見年輕秦漢、岳翎
楊小黎隨文附上一張考古照片，是她當年演出台視八點檔電視劇《花落花開》的珍貴舊照，當時約7、8歲的楊小黎在劇中飾演「小蘭」，可見她一身小花童的造型，相當可愛，後方則是飾演男主角「夏海默」的秦漢，以及演出女主角「史蘭祥」的岳翎。
「小時候他（秦漢）演我爸爸不知多少人羨慕我啊啊啊啊啊！是30年前我小學一年級的事」，楊小黎回憶道，網友看到照片回憶湧現，「播的時候我還國小」、「岳翎也好美」、「好久以前的連續劇」、「秦漢是那時候的男神！」