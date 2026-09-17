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船員會館再降價 外籍漁工住宿由船東買單

運銷中心攤商享2年免收費 下週啟動選位作業

前鎮漁港升級打造國際標準 各單位協力滾動改善

農業部日前宣布船員會館住宿費調降100元，入住只要200元。今（17）日行政院張惇涵秘書長率農業部陳駿季部長、黃昭欽政務次長及漁業署王茂城署長會勘前鎮漁港時，決定住宿費再調降至100元，且外籍漁工入住，由船東支付100元。至於多功能水產品運銷中心攤商，全力輔導進駐，並落實2年免收費優惠期。船員會館住宿費再降價，海洋局表示，遠洋漁船返港期間住宿需求隨船期有所變化，旺季時船員住宿及盥洗的需求非常高，高雄區漁會也期待增加尖峰旺季的供給量能。為擴大嘉惠外籍漁工，會勘決定外籍漁工免付錢，100元住宿費由五大漁業公會會員（船東）支付，藉此增加外籍船員入住誘因。針對多功能水產品運銷中心，中央除了全力輔導攤商進駐並落實前2年免收相關費用的優惠，也允諾改善場內各項設施設備，包括增設水霧降溫設備，以及改善通風與排水設施。高雄區漁會總幹事楊孟凡對此表達感謝，並透露新優惠宣布後，近日已有許多攤商表達強烈進駐意願，下週將正式啟動登記與選位作業。海洋局指出，前鎮漁港為我國重要遠洋漁業基地，近年獲得中央投入經費推動港區整體升級，新建的多功能水產品運銷中心朝符合HACCP食品衛生管理標準及外銷歐盟的要求打造。參與會勘的中央部會、市府、陪同前往的立委賴瑞隆及高雄區漁會皆強調，新設施完工啟用後，作業方式及使用習慣仍需時間調整，各單位會協助攤商與漁業署協調，針對軟硬體進行滾動式改善和調整，讓攤商順利適應並發揮新設施的最大效益。