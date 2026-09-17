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謝家司法風暴延燒 蕭景田：目前無法評斷、選舉按規劃進行

彰化縣議長謝典霖今年6月在縣議會辦桌，疑為表姑、國民黨籍溪湖鎮長參選人陳貞妃賄選，彰化檢方今聲押謝典霖及其父母、服務處主任劉宸佑、議會法制室主任黃于賓等5人。法院下午5時30分開庭審理，稍早裁定劉宸佑、黃于賓各以30萬元交保；謝典霖父親謝新隆裁定羈押，並禁止通信、接見。至於謝典霖與母親、前立委鄭汝芬母子，將於晚間9時30分繼續開庭。彰化地檢署表示，謝典霖等人除涉嫌利用公款辦理餐會，涉及《選罷法》投票行賄，還疑似多次巧立名目，詐取公款供私人使用，涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物、《刑法》行使登載不實公文書，以及投票行賄等罪嫌，且犯罪嫌疑重大。同案另有7名地方政治人物，包括謝典霖表姑陳貞妃、縣議員參選人黃佳惠、陳玉姬，以及前溪湖鎮長黃瑞珠等人，因坦承犯行，分別以3萬至10萬元不等金額交保。謝典霖姊姊謝衣鳯面對媒體關心，僅簡短回應「謝謝關心」；與謝新隆、鄭汝芬為至交的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田，下午4時多前往彰化地方法院關心案情。蕭景田在法院外接受媒體訪問時表示，謝典霖與母親都是國民黨提名的議員、前立委，因此他前來關心、了解案件究竟是怎麼一回事。針對媒體追問檢方大動作偵辦是否失去原則，蕭景田表示，目前還不了解完整案情，沒辦法評斷。至於若謝典霖遭羈押，是否影響選情、後續選舉該如何因應，他說，這些事情尚未發生，還沒想到要怎麼做，一切按照原先規劃的節奏進行。47歲的謝典霖，2009年透過補選當選彰化縣議長，當時以30歲之齡創下全國最年輕議長紀錄，之後一路連任至今。去年起，他與姊姊謝衣鳯因彰化縣長選舉一事爆發「謝家姊弟之爭」，引發全國關注；如今又因疑涉賄選及公款案件遭檢方聲押，謝家政治風暴持續延燒。