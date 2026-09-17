我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周遊（左）感嘆歲月不饒人，卻也展現堅韌意志，大喊：「我要活到一百歲，希望大家都要繼續陪著我！」（圖／記者林調遜攝影）

資深女星周遊今（17）日與丈夫李朝永出席「中華民國關懷演藝人員基金會」所舉辦的中秋節聯歡餐會，受訪時談及昔日一同奮鬥的夥伴，周遊忍不住感性落淚，她表示：「每年最期盼的就是這三節活動，剛剛跟著次長去敬酒，發現又少了幾位。」喊話自己要活到100歲，希望大家都要陪著她。而有著「鮑魚王子」封號的施冠伸近日爆出和女星陳柏渝分手，更扯到許藍方，雖三人都否認傳聞仍引發熱議，報導中稱施冠伸「乾媽」為周遊，對此她坦言私下本來就不熟。接連失去好友，周遊今於餐會中忍不住落淚，她表示：「每年最期盼的就是這三節活動，剛剛跟著次長去敬酒，每一位都是我認識、曾一起工作過的夥伴，但每次相聚總發現又少了幾位。」感嘆歲月不饒人。不過，現場周遊也展現堅韌意志，大喊：「我要活到一百歲，希望大家都要繼續陪著我！」身為戲劇製作人的周遊表示，雖然已交給新生代做戲，但內心仍放不下，希望還是可以給他們一個舞台。而李朝永則強調傳承台灣本土文化，讓文創事業能永續生存是兩人的初衷，擁有一副健康的身體才是根本。另外，周遊乾兒子、「鮑魚王子」施冠伸近日遭週刊爆料和《古惑仔》女星陳柏渝分手，身邊疑似有了新歡，對象正是「最美性學博士」許藍方，不過對於新聞報導三人都否認，許藍方經紀公司更強調二人無私下見面。對此，周遊被問到此事坦言跟施冠伸本來就不熟，因自己長期提攜後輩，許多人見面就會親切叫她「乾媽」，但實際根本不熟識，雙方也並未鬧翻。