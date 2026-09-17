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「費用」與外送費不同

▲Uber Eats的「費用」增加不少，引發不少用戶不滿，官方解釋，「費用」主要就是服務費，其中也包含《外送專法》上路後增加約40％成本。（圖／手機截圖）

服務費看當下供需滾動調整

Uber One也要付服務費

外送專法上路後，民眾有感點外送變貴了，其中Uber Eats在帳單內的「費用」被揪出調高不少，從原本的無感的零錢價，調高成幾十元，引發大量用戶反彈，甚至揚言退訂。Uber Eats解釋，帳單內的「費用」主要就是服務費，會以每筆訂單的商品總金額為基礎，再依不同地區的市場供需狀況調整，用來支應平台處理訂單的營運成本，其中也包含《外送專法》上路後增加約40％成本。Uber Eats指出，目前一筆訂單主要包含「商品費用」、「外送費」及「服務費」。商品價格由商家自行設定；外送費則用來支付外送合作夥伴部分報酬，會依商家、配送距離、所在地區及即時供需不同而變動。至於結帳頁面中的「費用」，點開後主要顯示服務費。服務費並非固定比例，Uber Eats表示，會先以商品總金額為基礎，再依市場供需動態調整，例如某地區同一時間訂單暴增、外送員不足時，服務費就可能跟著提高。因此即使點相同餐點，不同時間、地點下單，看到的服務費也可能不同。至於近期服務費為何漲得特別有感，Uber Eats也明確表示，服務費除了支應平台原有營運成本，也包含因應外送專法規定所增加的成本。平台稱，專法上路後每趟外送成本增加約40%，在無法完全自行吸收下，必須動態調整消費者端費用。不過，目前Uber Eats尚未公布固定費率表，也未說明一筆服務費中，平台營運、供需調整及專法新增成本各占多少比例。至於Uber One會員為何仍要付「費用」？官方解釋，會員享有的是符合資格訂單「0元外送費」，並非免服務費，因此即使外送費折抵為0元，服務費仍可能另外計收。