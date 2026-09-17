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▲口社大橋改建後橋面拓寬至12公尺，橋墩由5跨減為4跨，增加河道通洪空間。（圖／屏東縣府提供）

為提升三地門鄉口社大橋通洪能力及耐震耐洪韌性，屏東縣政府今（17）日舉行「口社大橋改建工程」動土典禮，由縣長周春米主持。周縣長表示，因應極端氣候及強降雨日益頻繁，現有橋梁已難滿足防洪需求，在中央支持下推動原址改建，工程經費2億4,720萬元，預計117年1月完工，打造更安全、便利的通行環境。周春米指出，口社大橋民國76年興建，長年受到豪雨沖刷，結構安全及通洪能力面臨考驗，尤其去年丹娜絲颱風及西南氣流影響期間，河川水位一度逼近橋面。縣府現勘評估後積極爭取中央支持，獲行政院核定經費，其中中央補助2億2,248萬元、縣府自籌2,472萬元。位於縣道185線的口社大橋，是連結三地門、高樹的重要交通要道。工務處表示，改建後橋梁全長152公尺、橋面拓寬至12公尺，橋墩由5跨減為4跨，並採單柱式圓柱設計，減少河道阻礙、增加通洪空間，提升耐洪能力；橋面配置雙向混合車道，兩側增設1.5公尺人行步道及照明設施，兼顧人車通行與夜間安全。施工期間口社大橋將採全線封閉，縣府已規劃廣興大橋、富邦大橋作為替代道路，並設置交通維持及改道指引，提醒用路人依現場標誌及人員指示通行，減速慢行或提早改道，共同維護施工及行車安全。