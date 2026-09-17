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正在全力備戰2026年名古屋亞運、力拚五連霸紀錄的韓國棒球代表隊，今（17）日在首爾高尺天空巨蛋進行出征前的唯一一場自辦熱身賽。雖然韓國隊最終靠著8局下突破僵局制中的再見安打，以7：6逆轉，但投手群首節表現不佳也為教練團敲響警鐘。值得一提的是，韓國隊總教練柳志炫在今日賽前提起打線的安排坦言：「因為台灣隊先發輪值中就有兩名左投，而日本公認的王牌投手也是左投。」為了因應小組賽即將面對的中華隊與日本隊，韓國隊總教練柳志炫此役特別針對左投安排打線。由金倒永擔任開路先鋒，接著依序是文賢彬、盧施煥、文保景、金周元、朴俊淳、趙炯佑、朴載賢、金智讚。不過投手群開局的表現卻起伏不定。先發左投吳原錫首局便被連續敲出4支安打失2分；第3局登板接替的左投裴燦承更慘，僅投0.1局就被猛敲5支安打、掉了4分，迫使教練團在限制投球數的規則下提前終止該局比賽，韓國隊一度以1：6大幅落後。讓《OSEN》等韓媒紛紛撰文寫道：「左投到底怎麼了。」好在後續登場的救援投手群及時穩住陣腳，金榮宇、成永卓、金晉旭、朴英賢、崔俊勇與趙丙炫等6名投手聯手封鎖對手打線，未再讓對手攻下任何分數。打線方面，韓國隊在第6局靠著代打尹東熙的關鍵2分打點安打追至3：6。本場熱身賽特別設定進行8局，並在第8局模擬國際賽的「無人出局、一二壘有人」突破僵局制。8局上，韓國隊救援投手崔俊勇展現絕佳的危機處理能力，連續靠著飛球與三振順利解圍；8局下韓國隊展開大反攻，金州元擊出幸運安打滿壘後，朴俊淳先揮出2分打點的二壘安打將比分追平，隨後金乾熙一棒敲出再見安打，幫助韓國隊以7：6完成逆轉。完成這場唯一的熱身賽後，柳志炫總教練直言這場比賽給了球隊很好的「預防針」，讓選手與教練團能迅速發現並修正問題。韓國代表隊預計將於明日（正式飛往日本名古屋，在進行兩天的訓練後，將於9月21日晚間的開幕戰中，直接對上五連霸的最大勁敵中華隊。