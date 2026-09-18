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洛杉磯湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）已經回到美國，並連續更新社群媒體，曬出自己投入訓練的畫面。根據其車上顯示的時間，凌晨4點50分天還未亮，當大多數人還在睡夢中時，詹姆斯已經奔赴訓練館，用行動再次證明的自律。他更與20歲的公牛隊4號秀威爾森（Caleb Wilson）一同展開早晨特訓，兩人年齡相差超過21歲，一起練了超過2小時才結束清晨特訓。這組動態完整記錄了詹姆斯一天的訓練行程。凌晨4點50分，車內視角拍下城市空曠的街道，紅調氛圍燈襯出清晨的寂靜，這是他奔赴訓練場的路上。早早抵達球館後，詹姆斯立刻投入高強度訓練，汗水浸透球衣，他對著鏡頭自拍並配文「馬上就要開賽了！」展現滿滿的備戰熱情。知名訓練師強森也同步放出訓練素材，這次詹姆斯特別帶著公牛隊4號秀威爾森一同訓練。在訓練館內，兩人專注於打磨球技，並在同一套訓練體系下接受指導。這份精實的「早餐菜單」一直持續到早上7點09分，結束訓練的兩人也並肩合影留念。除了籃球專項打磨，詹姆斯的訓練內容十分多元。貼文裡還放出他在實驗室式體能中心進行康復與身體機能訓練的畫面，穿戴全套傳感設備體驗高爾夫式身體平衡訓練，同時還有一記炸裂的單手劈扣照片，代表他正在全方位調整競技狀態。早已手握無數榮譽、成為歷史得分王的他，依舊保持著數十年如一日的作息。許多球星到了這個年紀會大幅縮減訓練量，但詹姆斯的休賽季依舊是早起、趕路、泡球館，與年輕新秀一起對抗毫無鬆懈。這份自律正是詹姆斯能夠長久屹立聯盟的底層密碼。休賽季的每一次早起與重複訓練，都是為新賽季積蓄能量。當外界不斷討論他的年齡時，詹姆斯用凌晨球館的燈光與濕透的訓練服給出了最直接的答案。