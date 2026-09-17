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YouTuber蔡阿嘎的前資深員工蘿拉（本名林沛蓁）2年前因為偽造AB合約私吞公司3000萬元遭開除並吃上官司，目前在二手車行任職的她，今（17）日罕見出面受訪，首度在鏡頭前鞠躬跟蔡阿嘎、二伯道歉，並坦言很想當面跟蔡阿嘎夫妻下跪、好好謝罪。據《三立新聞網》報導，蘿拉今天現身媒體鏡頭前，提及2年前在蔡阿嘎公司工作期間偽造AB合約私吞千萬被解僱，她露出誠懇的表情向蔡阿嘎、二伯喊話「阿嘎、二伯真的對不起，曾經犯下這麼大、這麼荒唐的錯誤」，並說自己很想找機會親自跟蔡阿嘎夫婦下跪道歉，而不是只透過鏡頭，「因為我覺得我應該這樣做。」報導指出，至於還錢的進度，蘿拉表示和蔡阿嘎方的律師都在持續溝通還款方案，此外，二伯創立的品牌HAHABABY爆出抄襲疑雲，當年蘿拉聲明中提及前公司標榜MIT愛台灣人設，卻目睹其多年販售來源不透明、非台灣製造的中國製商品及贈品，不少網友認為是精準爆料，對此，蘿拉低調表示：「就是我當時最真實的聲音。」蘿拉2024年被老闆蔡阿嘎揭露長年詐取公司及廠商千萬財產，當時蘿拉利用身為公司對外主要窗口的極高權限，瞞著蔡阿嘎與廠商簽訂兩份不同的AB合約，她將給公司的合約金額報低，另一份合約的昂貴差額則直接收進自己的私人口袋。在蔡阿嘎工作室任職近8年期間，蘿拉前後利用此手法欺瞞並榨取了高達20多家合作廠商的款項，除了大筆金額之外，她還私自以蔡阿嘎及老婆二伯的名義，向各個廠商索取了大量的公關品並占為己用，蔡阿嘎事後透過律師發出聲明開除蘿拉，也向法院申請強制執行還款、查封財產並進行法拍，並將這段被背叛及追債的過程拍成連載系列影片。面對大眾排山倒海的批評與沉重債務，蘿拉事後坦承錯誤，發出聲明懇求蔡阿嘎與大眾「給一條活路」，並表示會努力工作並將所得盡全力投入還款。