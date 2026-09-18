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今夏成為自由球員的庫明加（Jonathan Kuminga），此前曾傳出拒絕洛杉磯湖人隊開出的優渥合約、選擇以低價加盟明尼蘇達灰狼隊，消息一出引發熱議。然而，庫明加近日透過私訊澄清，親自打臉這項傳聞，直言湖人隊根本「從未開出過任何高的報價」。讓美媒不禁質疑，湖人是否對外放出了假消息。與鮑爾（Lonzo Ball）一起主持Podcast節目的主持人摩爾（Darren Moore），日前在節目中公開了一封來自庫明加的親自私訊，極力澄清外界對他的誤解。「讓我來為大家還原真相，我直接逐字讀出他發給我的訊息。」摩爾在節目中揭露，庫明加傳訊寫道：「兄弟，我看了你們的採訪，我從來沒有拒絕過任何大合約，他們（湖人）根本就沒有給我開過那樣的報價。」庫明加在上個休賽季拒絕金州勇士隊的提前續約談判，最終因市場行情不如預期，只能以遠低於當初預期的合約價碼加盟灰狼。由於先前風聲指出湖人曾開出更高薪資，庫明加選擇錢更少的灰狼一度讓外界相當不解。畢竟，若湖人真的提出更高報價，搭配當家巨星唐西奇（Luka Doncic）的影響力，庫明加不僅能拿到更高的薪水，還能在湖人薄弱的四號位發揮重要作用，攜手里夫斯（Austin Reaves）等人衝擊總冠軍，完全沒有「少拿錢去灰狼」的理由。隨著庫明加親自闢謠，外界開始質疑當初傳出的「湖人高薪搶人遭拒」消息究竟從何而來。湖人隊在今夏經歷了爭議不小的休賽季，不僅失去了看板巨星詹姆斯（LeBron James），還砸重金引進凱斯勒（Walker Kessler）作為隊上前三核心，相關補強操作遭到不少球迷與媒體質疑。對此美媒《Heavy Sports》推測，不排除是湖人球團為了改善球迷的負面印象，故意向媒體透露「曾積極追求庫明加」的假消息，以掩飾球團未進一步補強陣容的意圖。