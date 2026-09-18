我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布哈直言總教練瑞迪克（JJ Redick）對范德比爾特缺乏信任，這將迫使湖人轉向其他選擇。（圖／美聯社／達志影像）

時序來到9月第三周，洛杉磯湖人隊面臨的問題依然不變：誰將成為球隊新賽季的先發第5人？根據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）透露，湖人陣中已有4名球員鎖定先發名額，分別是唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）、凱斯勒（Walker Kessler）與格萊姆斯（Quentin Grimes）。剩餘能爭取最後名額的人選多達6人，但真正具備擔綱先發實力的球員僅有少數。對於剩下的最後一個位置，布哈表示球隊需要一名能防守多個位置的球員，包含對位體型較大的側翼與前鋒，並且能在防守籃板上輔助東契奇與凱斯勒。布哈點名了6位潛在人選，分別是拉拉維亞（Jake LaRavia）、威廉斯（Ziaire Williams）、馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、提埃羅（Adou Thiero）與賽布爾（Matisse Thybulle）。在這6名球員中，27歲的范德比爾特效力湖人的時間最長，曾被視為球隊未來的防守核心。然而，布哈直言總教練瑞迪克（JJ Redick）對范德比爾特缺乏信任，這將迫使湖人轉向其他選擇。「范德比爾特從未完全贏得瑞迪克的信任。當瑞迪克在過去兩個賽季擁有完整的輪替陣容時，范德比爾特要嘛是擔任第9人，要嘛根本沒有上場。」根據近期多份報導，湖人正尋求交易范德比爾特，但目前尚未找到願意吃下他剩餘2500萬美元合約的球隊。范德比爾特在2023年賽季前簽下總值4800萬美元的合約，卻因傷病困擾與表現起伏，導致他有時幾乎完全跌出輪替陣容。如果湖人不願在交易中附加選秀權作為誘因，恐怕很難找到願意接手的買家。至於其他競爭者，馬穆克拉什維利在湖人球迷間擁有極高人氣，他今年夏天代表喬治亞國家隊的統治級表現進一步推升了外界期待。不過布哈認為，考量到與唐西奇和里夫斯同時在場時的防守疑慮，湖人預計會讓他從板凳出發。布哈分析指出，湖人可能會選擇剛簽下的前鋒威廉斯。「威廉斯無疑擁有更高的天花板，他已成長為一名大量出手三分球的射手，加上他最近增重到215磅的消息，讓他成為強而有力的競爭者。」布哈總結指出，湖人先發第5人的最終人選，預計會在訓練營與季前賽後才定案。從湖人先前追求庫明加（Jonathan Kuminga）的動向來看，球隊渴望一名具備優異攻防一體能力與運動天賦的球員。單論運動能力，22歲的提埃羅是最佳選擇，但他過於年輕且缺乏經驗，並非眼下的即戰力首選。綜合考量攻防影響力、球場資歷與運動能力天花板，威廉斯或許會是湖人最理想的解答。