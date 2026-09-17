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13歲首度開殺戒 出獄三個月再犯多起命案

巴西東北部帕拉伊巴州（Paraiba）一名涉嫌為犯罪集團效力、自稱殺害了80人的連環殺人魔，為了逃避警方追捕，竟男扮女裝、頭戴假髮，甚至懷抱一名2歲幼童試圖掩人耳目，但最終仍遭警方識破當場逮捕，落網後，男子還對鏡頭露出詭異笑容。根據《紐約郵報》報導，現年33歲的男性嫌犯達席爾瓦（Jorlan Alves da Silva），在警方圍捕過程中身穿一襲條紋洋裝、頭戴黑色長假髮與墨鏡，腳踩女用涼鞋，甚至還精心擦上指甲油，並且懷中抱著一位兩歲幼童，企圖偽裝成女子逃過法眼。警方公布的現場畫面顯示，警員在壓制達席爾瓦後摘下其假髮，讓他露出真面目，而達席爾瓦被捕時還面帶微笑。警方指出，此前執法單位曾截獲達席爾瓦搭乘的車輛，並逮捕其中一位同夥，但達席爾瓦當時趁亂脫逃；至於達席爾瓦懷中的幼童，警方仍在釐清其身份以及為何會與達席爾瓦同行。據悉，達席爾瓦在受審期間坦承一生中共殺害約80人，並自爆早在13歲時就犯下人生第一起謀殺案。過往他曾因多項罪行入獄服刑五至六年，直到今年5月底才剛獲釋。警方調查指出，達席爾瓦涉嫌在過去短短三個月內，為其背後的犯罪集團執行了至少15起謀殺案。其中包含今年8月1日在里奧廷托（Rio Tinto）發生的兩名企業家雙屍謀殺案。至於他聲稱已經殺害80人的說法，警方仍在確認其真實性。若查證屬實，達席爾瓦將超越過去被判確定殺害71人、自稱殺死上百人的「巴西殺人狂」菲利奧（Pedro Rodrigues Filho），成為巴西史上最凶殘的連環殺人犯。