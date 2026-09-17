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2026愛知・名古屋亞運女足小組賽E組今（17）日第2輪戰罷，中華隊稍早靠田中麻帆第77分鐘遠射破門，以1：0擊敗泰國，收下2連勝、累積6分；晚間日本則再度火力全開，以8：0大勝越南，同樣取得2連勝。由於越南、泰國目前都仍是0分，最後一輪最高也只能拿到3分，中華隊與日本已確定提前鎖定E組前2名，雙雙晉級8強，達成連續4屆亞運闖8強紀錄。最後一輪台日正面交手，也將直接決定分組第一歸屬。日本首戰就以8：0大勝泰國，第2輪面對越南又再度踢出8：0大比分，2戰合計攻進16球且1球未失，展現地主隊強大火力。中華隊則走出完全不同的路線，首戰2：1力退越南，第2戰再靠田中麻帆下半場關鍵遠射，以1：0擊敗泰國，兩場都以1球差拿下勝利。2輪結束後，中華隊、日本同為6分，越南、泰國皆是0分。由於小組賽只剩最後一輪，即使越南或泰國末戰贏球，最高也只能累積3分，因此已無法追上中華隊與日本，E組前2席位正式提前確定。最後一輪戰日本 分組第一爭奪戰對中華隊而言，原本最後一輪面對日本可能是一場攸關晉級的硬仗，但隨著兩隊提前出線，比賽性質也完全改變。現在真正要爭的，是E組第1名。日本目前2戰進16球、0失球，淨勝球高達+16；中華隊則攻進3球、失1球，淨勝球+2。日本在得失球差上握有巨大優勢，因此若兩隊末戰踢成平手，日本仍會在排名競爭上占據明顯優勢。中華隊若想把E組第一直接掌握在自己手中，最明確的方法就是在最後一輪擊敗日本。本屆女足共有3個小組，各組前2名加上成績最好的2支第3名，一共8隊進入淘汰賽。因此E組第一與第二在8強階段將走入不同對戰路線，實際對手仍要等其他小組最終排名全部確定後才能明朗。