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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受節目主持人王偉忠專訪，觀看數突破200萬次！不過訪談中，王偉忠提到陸委會副主委梁文傑時常沒有表情、冷冷的，「對自己的同胞來講有點寒冷的感覺」。今（17）日梁文傑在例行記者會上表示，「我的表情應該不會比對面的發言人來的不好看」。面對王偉忠的指教，梁文傑似乎沒太放在心上，強調每個人個性不同，他已經很克制。針對未來是否會上節目讓王偉忠感受一下自己溫暖的一面？梁文傑說，「我沒有要選舉，所以應該不會」。雖然梁文傑對王偉忠的說法沒太多情緒波瀾，但太太、民進黨立委林楚茵則在社群貼出兩人的合照表示，「梁副在記者會上的表情超帥。」梁文傑是陸委會發言人，需要的是用言語精準傳達台灣政府的立場，至於「靠臉」的表情工作，是她的專長。文章才貼出，不少民眾紛紛留言說，「梁副的表情管理是限定版，柔和與溫暖僅限值得的人」、「我要申請墨鏡」、「這就是我要的台灣官員必備的腰桿子」、「梁文傑幫我們說出很多話是真的超帥」。