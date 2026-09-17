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▲高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，這次政府提供2年初期營運輔導措施，讓攤商在搬遷至新運銷中心初期減輕負擔，漁會下週將先開放原有魚市場攤商辦理登記，攤商目前回響熱烈。（圖／高雄區漁會提供）

農業部漁業署9月15日宣布，前鎮多功能水產品運銷中心試營運前2年提供初期營運輔導措施，免收攤商清潔管理費，相關費用由漁業署補助高雄區漁會，並免收市場使用費。消息公布後，16日、17日不少前鎮魚市攤商表態要請先登記進駐，現址101位魚販均已收到資訊，高雄區漁會預計下週一啟動登記及選位作業。高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，這兩天陸續接到攤商詢問，包含登記時間、進駐方式及選位安排等。這次政府提供2年初期營運輔導措施，讓攤商在搬遷至新運銷中心初期減輕負擔，漁會下週將先開放原有魚市場攤商辦理登記，攤商目前回響熱烈。楊孟凡指出，前鎮魚市場搬遷至新運銷中心，主要是希望改善魚貨處理及交易環境，讓作業方式符合HACCP食品衛生安全要求。新市場將透過卸貨、魚貨處理、銷售區域及人車動線分流，讓不同作業流程有所區隔，消費者採買食用更安心。攤商郭發明表示，政府提出免收相關費用措施，對攤商搬進新市場是一項幫助，收到消息後大家都會去登記，希望搬進新的運銷中心後，讓高雄魚市場經營得更好。早市攤商吳榮俊說，他收到漁會通知新運銷中心方案，會配合辦理進駐。吳瑞淑表示，已收到政府免收相關費用通知，會找時間前往登記；魚販蘇振德、陳鼎霖也說，下周會儘快去登記，選到好的攤位。高雄區漁會表示，攤商對搬遷後的費用及營運方式相當關心，此次初期營運輔導措施，降低攤商進駐初期的負擔。未來新運銷中心啟用後，漁會將輔導大家進駐，讓前鎮魚市在新環境生意蓬勃。