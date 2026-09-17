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▲英國孕婦電影院看《哈利波特》突產女（圖／截自英國ＢＢＣ）

▲英國孕婦電影院看《哈利波特》突產女（圖／截自英國ＢＢＣ）

一名32歲孕婦近日在電影院裡意外上演真實版「生產記」，經歷堪稱驚奇。英國威爾斯一名孕婦康納（Molly Connah），日前預產期已過一天，仍帶著9歲兒子阿爾菲（Alfie）到布勞頓（Broughton）的Cineworld戲院觀看《哈利波特：神秘的魔法石》，未料電影播到一半，她竟突然感到陣痛，最終在戲院員工協助下順利產下女兒，過程也讓在場工作人員捏了把冷汗。綜合《People》報導，康納當天下午約1時20分先前往婦產科檢查，隨後便帶著兒子前往戲院看電影。沒想到電影開演約40至45分鐘後，她突然感覺身體不對勁。她回憶，自己離開座位時，畫面正好停在海格帶著哈利到斜角巷採買入學用品的場景。康納表示，當下她只覺得「怪怪的」，不適感隨後越來越明顯，她一度擔心會發生意外，形容自己「整個人像進入震驚狀態，完全靠腎上腺素撐著」。察覺情況不對後，她立刻聯繫Wrexham Maelor醫院，並致電正在補眠準備上夜班的伴侶史考特（Scott），對方隨即趕往戲院。戲院經理麥克林（Michelle McClean）與員工普里切德（Leah Prytherch）發現康納狀況有異後，一邊緊急聯繫救護單位，一邊拿出毛巾與床單為她遮擋，避免其他觀眾看見。康納事後感動直呼：「Cineworld和星巴克的員工真的太棒了，他們用毛巾和床單把我遮起來，不讓其他人看到，真的很了不起。」大約30至40分鐘後，康納突然破水，這才驚覺自己已經要生了。她說：「我當時說，我撐不住了，我一定要生。」結果只用力推了兩次，女兒便順利誕生，時間落在當天下午4時57分，過程中現場其實並沒有專業醫護人員在場，直到一名快速反應急救員隨後趕到，衝進來詢問「一切還好嗎？」康納的母親當場回答：「她已經生完了。」讓急救員一度愣住反問：「什麼？」史考特在女兒出生後幾分鐘趕到現場，隨後康納搭乘救護車前往醫院，史考特則與剛出生的女兒一同搭乘另一輛救護車前往，康納抵院後也隨即接受縫合處理。目前康納與新生女兒艾爾西（Elsie Lamb）母女均平安，9歲哥哥阿爾菲也相當樂在其中，康納笑說：「他真的很棒，很喜歡幫忙換尿布、抱她、陪她走路，還會餵她。」一家人事後特地向戲院員工致上謝意，送上巧克力與禮物，並附上感謝卡；由於當天錯過了電影結局，戲院也貼心回贈四張電影票作為補償。值得一提的是，康納後來替女兒辦理出生登記時，被工作人員詢問出生地點，她只能如實回答「Cineworld in Broughton」，而艾爾西的出生證明上，也真的白紙黑字寫著「Cineworld Broughton」，成為這段驚奇經歷最特別的紀念。