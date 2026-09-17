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高雄知名中醫師葉建宏病逝！診所發聲明悼念葉醫師

▲16日診所公告葉建宏醫師因病安詳辭世，患者紛紛留言悼念，診所也懇請外界尊重家屬心情，保留空間讓家人處理後事。（圖／取自臉書粉專「明医中醫診所」）

11日才暫停看診、5天後傳噩耗！病患震驚湧入留言追思

高雄知名「華夏明医中醫診所」醫師葉建宏傳出病逝消息，診所16日發布公告證實，葉醫師因病安詳辭世，消息讓長年接受診療的病患及同仁相當震驚、不捨。由於葉建宏11日才因個人因素暫停看診，僅隔5天便傳出噩耗，也讓許多病患難以接受，紛紛留言追思，「非常難過，葉醫師是我見過最好、最有耐性，最細心又盡職的醫生。」華夏明医中醫診所昨日發文表示，葉建宏醫師一生秉持醫者初心，待人溫厚有禮，面對每一名病患都以真誠、關懷的態度相待，長年投入醫療工作，對中醫診療始終抱持熱忱。診所指出，葉醫師多年來的付出深受病患及同仁喜愛與敬重，如今突然離開，讓眾人感到萬分惋惜。診所也沉痛表示，願葉建宏醫師一路好走、安息長眠，並盼各界體恤家屬悲痛，給予充分尊重與空間，讓家屬安心處理後事。事實上，明医中醫診所11日才公告，葉建宏因個人因素暫停看診，當時並未說明何時恢復門診，沒想到5天後便發布其因疾病離世的消息，突如其來的變化讓不少病患震驚。葉建宏主要投入中醫內科、婦科及男科調理，專長包括感冒、過敏性鼻炎、皮膚疾病、三高調理、自律神經失調及胃部不適等；婦科則有月經問題、不孕症、更年期調理，男科則著重性功能障礙、攝護腺肥大等。長年看診累積不少病患信任，許多人也因此對他的離去格外難過。葉建宏離世消息曝光後，不少病患、友人及熟識民眾湧入社群留言悼念，「謝謝您每次看診的親切溫暖問候，謝謝您曾經的照顧」、「您像走過人間的菩薩，您的溫暖鼓勵我會永遠記得的」、「太傷心，也太痛心了」、「葉建宏醫師是仁心仁術的好醫師，願一路好走」。也有病患分享，「我的母親受葉醫師照顧好多年，發生這麼突然的事，實在讓人很難相信跟接受」、「長達三年多我都是由葉醫師看診，把我的胃痛治療好，而且葉醫師問診詳細，親切視病如親，怎麼會如此？」、「葉醫師醫術精湛，五年多來，醫治了我各種惱人的病症，在我的生命中，他已是一個不可或缺的重要的存在，我永遠感念他為患者的付出」。