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美股週四（17日）開盤後主要指數齊漲，展現出強勁反彈力道，美債殖利率和油價下跌激勵投資人，加上科技股帶頭反攻的支撐，一掃昨日美國聯準會升息帶來的陰霾。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲231.35點或0.47％；標普500指數上漲70.44點或0.93％；那斯達克指數上漲327.623點或1.25％；費城半導體指數上漲340.67點或3.03％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲1.81％、輝達上漲2.20％。記憶體類股方面，美光上漲5.19％、Sandisk上漲5.42％，SK海力士ADR股價也上漲4.80％。根據《CNBC》報導，之前受到AI末日論衝擊的AI股反彈，包括輝達、微軟、亞馬遜、英特爾、高通等均在盤中上漲2～4％，帶動股市整體氣勢。與此同時，10年期美債殖利率跌破5％這心理關卡，美國西德州原油也跌破每桶100美元，國際布蘭特原油同樣下跌2％左右，目前報每桶約102美元，激勵投資人樂觀情緒。美聯儲昨日宣布上調利率0.25個百分點，且華許（Kevin Warsh）表示通膨率依然過高，似乎暗示今年可能再次升息。瑞銀全球財富管理投資長海菲爾（Mark Haefele）表示，其團隊依然「為股市進一步上漲做好佈局，同時也為近期可能出現的波動做好準備」。海菲爾指出，「若緊縮政策保持溫和適度、信用利差維持穩定且企業利潤持續成長，本輪漲勢應有空間擴展至更多行業與地區。我們建議進行多元化的股票配置，同時避免過度集中在對利率特別敏感、或僅依賴單一報酬驅動因素的領域」。