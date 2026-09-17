中華職棒37年下半季戰況激烈，今（17）日中信兄弟4：2逆轉統一7-ELEVEn獅、富邦悍將1：0完封樂天桃猿、台鋼雄鷹6：1擊退味全龍。A段班排名再度出現變化，桃猿正式讓出龍頭寶座，兄弟再度登頂，獅隊則是下滑至第3名，兄弟暫時領先桃猿半場勝差，領先獅隊1.5場勝差。明（18）日對戰組合相同，兄弟若想鞏固龍頭，必須要連勝獅隊，若是吞敗，恐成為「一日龍頭」。
兄弟逆轉擊退獅隊 桃猿遭到悍將完封
兄弟今日移師大巨蛋，與獅隊上演「傳統一戰」，前5局雙方以1：1平手，6局上林子豪把握得點圈機會，敲出超前比分的安打，獅隊取得2：1領先。兄弟馬上在6局下作出反擊，高宇杰在滿壘時敲出左外野飛球，但陳傑憲發生失誤，讓兄弟追平比分，兩出局後張士綸、張仁瑋皆獲得保送，兄弟反超戰局，最終以4：2逆轉奪勝，取得4連勝。
賽前暫居龍頭的桃猿，今日前進新莊球場交手悍將，由王牌洋投威能帝（Pedro Fernandez）對決江國豪，此役形成一場低比分的「投手戰」。悍將在2局下先發制人，董子恩、王念好敲安，悍將攻佔一、三壘，林岱安把握得點圈機會，擊出高飛犧牲打，打下雙方此役唯一1分。江國豪主投6局無失分，牛棚林家勝、曾峻岳、張奕合力守成，終場就以1：0完封桃猿。
雄鷹北上作客龍隊，開賽就突破魔神龍（Marcelo Martinez）的投球，吳念庭、魔鷹、永田颯太郎連續選到保送，王柏融、陳文杰敲出適時安打，雄鷹首局就攻下4分奠定勝基，加上先發投手威鳳山（Wilmer Font）主投6局失1分（0責失分）的好投，終場雄鷹就以6：1擊退龍隊，終止2連敗。
兄弟重返下半季龍頭 桃猿退居第2名
三地今日激戰後，下半季A段班排名出現變化，兄弟拿下重要的一勝，以27勝21敗、勝率0.562成功篡位，暫居下半季龍頭，桃猿以25勝20敗、勝率0.556排名第2名，獅隊以25勝22敗、勝率0.531排名第3名。B段班部分，龍隊以22勝24敗、勝率0.478排名第4名，悍將、雄鷹以20勝26敗、勝率0.435並列第5名。
明日三地仍是同樣對戰組合，兄弟若不想當「一日龍頭」，就必須要擊退獅隊，若兄弟敗給獅隊、桃猿擊退悍將，下半季龍頭將再度易主。明日兄弟推出勝騎士（Mario Sanchez）交手獅隊獅帝芬（Jackson Stephens）；悍將由悍里歐（A.J. Candelario）掛帥對決桃猿艾菩樂（Tyler Eppler）；雄鷹派出陳正毅交手龍隊蔣銲（John Gant）。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月17日賽後）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月17日賽後）：
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兄弟今日移師大巨蛋，與獅隊上演「傳統一戰」，前5局雙方以1：1平手，6局上林子豪把握得點圈機會，敲出超前比分的安打，獅隊取得2：1領先。兄弟馬上在6局下作出反擊，高宇杰在滿壘時敲出左外野飛球，但陳傑憲發生失誤，讓兄弟追平比分，兩出局後張士綸、張仁瑋皆獲得保送，兄弟反超戰局，最終以4：2逆轉奪勝，取得4連勝。
賽前暫居龍頭的桃猿，今日前進新莊球場交手悍將，由王牌洋投威能帝（Pedro Fernandez）對決江國豪，此役形成一場低比分的「投手戰」。悍將在2局下先發制人，董子恩、王念好敲安，悍將攻佔一、三壘，林岱安把握得點圈機會，擊出高飛犧牲打，打下雙方此役唯一1分。江國豪主投6局無失分，牛棚林家勝、曾峻岳、張奕合力守成，終場就以1：0完封桃猿。
雄鷹北上作客龍隊，開賽就突破魔神龍（Marcelo Martinez）的投球，吳念庭、魔鷹、永田颯太郎連續選到保送，王柏融、陳文杰敲出適時安打，雄鷹首局就攻下4分奠定勝基，加上先發投手威鳳山（Wilmer Font）主投6局失1分（0責失分）的好投，終場雄鷹就以6：1擊退龍隊，終止2連敗。
兄弟重返下半季龍頭 桃猿退居第2名
三地今日激戰後，下半季A段班排名出現變化，兄弟拿下重要的一勝，以27勝21敗、勝率0.562成功篡位，暫居下半季龍頭，桃猿以25勝20敗、勝率0.556排名第2名，獅隊以25勝22敗、勝率0.531排名第3名。B段班部分，龍隊以22勝24敗、勝率0.478排名第4名，悍將、雄鷹以20勝26敗、勝率0.435並列第5名。
明日三地仍是同樣對戰組合，兄弟若不想當「一日龍頭」，就必須要擊退獅隊，若兄弟敗給獅隊、桃猿擊退悍將，下半季龍頭將再度易主。明日兄弟推出勝騎士（Mario Sanchez）交手獅隊獅帝芬（Jackson Stephens）；悍將由悍里歐（A.J. Candelario）掛帥對決桃猿艾菩樂（Tyler Eppler）；雄鷹派出陳正毅交手龍隊蔣銲（John Gant）。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月17日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|48
|27-21-0
|0.563
|-
|2
|樂天桃猿
|45
|25-20-0
|0.556
|0.5
|3
|統一獅
|47
|25-22-0
|0.532
|1
|4
|味全龍
|46
|22-24-0
|0.478
|4
|5
|台鋼雄鷹
|46
|20-26-0
|0.435
|6
|5
|富邦悍將
|46
|20-26-0
|0.435
|6
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|106
|61-45-0
|0.575
|-
|2
|統一獅
|106
|54-51-1
|0.514
|6.5
|3
|富邦悍將
|106
|54-52-0
|0.509
|7
|4
|台鋼雄鷹
|106
|50-55-1
|0.476
|10.5
|5
|樂天桃猿
|105
|49-54-2
|0.476
|10.5
|6
|中信兄弟
|107
|47-58-2
|0.448
|13.5