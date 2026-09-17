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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月17日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 48 27-21-0 0.563 - 2 樂天桃猿 45 25-20-0 0.556 0.5 3 統一獅 47 25-22-0 0.532 1 4 味全龍 46 22-24-0 0.478 4 5 台鋼雄鷹 46 20-26-0 0.435 6 5 富邦悍將 46 20-26-0 0.435 6

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月17日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 106 61-45-0 0.575 - 2 統一獅 106 54-51-1 0.514 6.5 3 富邦悍將 106 54-52-0 0.509 7 4 台鋼雄鷹 106 50-55-1 0.476 10.5 5 樂天桃猿 105 49-54-2 0.476 10.5 6 中信兄弟 107 47-58-2 0.448 13.5

中華職棒37年下半季戰況激烈，今（17）日中信兄弟4：2逆轉統一7-ELEVEn獅、富邦悍將1：0完封樂天桃猿、台鋼雄鷹6：1擊退味全龍。A段班排名再度出現變化，桃猿正式讓出龍頭寶座，兄弟再度登頂，獅隊則是下滑至第3名，兄弟暫時領先桃猿半場勝差，領先獅隊1.5場勝差。明（18）日對戰組合相同，兄弟若想鞏固龍頭，必須要連勝獅隊，若是吞敗，恐成為「一日龍頭」。兄弟今日移師大巨蛋與獅隊上演「傳統一戰」，前5局雙方以1：1平手，6局上林子豪把握得點圈機會，敲出超前比分的安打，獅隊取得2：1領先。兄弟馬上在6局下作出反擊，高宇杰在滿壘時敲出左外野飛球，但陳傑憲發生失誤，讓兄弟追平比分，兩出局後張士綸、張仁瑋皆獲得保送，兄弟反超戰局，最終以4：2逆轉奪勝，取得4連勝。賽前暫居龍頭的桃猿，今日前進新莊球場交手悍將，由王牌洋投威能帝（Pedro Fernandez）對決江國豪，此役形成一場低比分的「投手戰」。悍將在2局下先發制人，董子恩、王念好敲安，悍將攻佔一、三壘，林岱安把握得點圈機會，擊出高飛犧牲打，打下雙方此役唯一1分。江國豪主投6局無失分，牛棚林家勝、曾峻岳、張奕合力守成，終場就以1：0完封桃猿。雄鷹北上作客龍隊，開賽就突破魔神龍（Marcelo Martinez）的投球，吳念庭、魔鷹、永田颯太郎連續選到保送，王柏融、陳文杰敲出適時安打，雄鷹首局就攻下4分奠定勝基，加上先發投手威鳳山（Wilmer Font）主投6局失1分（0責失分）的好投，終場雄鷹就以6：1擊退龍隊，終止2連敗。三地今日激戰後，下半季A段班排名出現變化，兄弟拿下重要的一勝，以27勝21敗、勝率0.562成功篡位，暫居下半季龍頭，桃猿以25勝20敗、勝率0.556排名第2名，獅隊以25勝22敗、勝率0.531排名第3名。B段班部分，龍隊以22勝24敗、勝率0.478排名第4名，悍將、雄鷹以20勝26敗、勝率0.435並列第5名。明日三地仍是同樣對戰組合，兄弟若不想當「一日龍頭」，就必須要擊退獅隊，若兄弟敗給獅隊、桃猿擊退悍將，下半季龍頭將再度易主。明日兄弟推出勝騎士（Mario Sanchez）交手獅隊獅帝芬（Jackson Stephens）；悍將由悍里歐（A.J. Candelario）掛帥對決桃猿艾菩樂（Tyler Eppler）；雄鷹派出陳正毅交手龍隊蔣銲（John Gant）。