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彰化縣議長謝典霖今年6月疑為表姑、國民黨籍溪湖鎮長參選人陳貞妃涉及賄選，彰化檢方今（17）日聲押謝典霖及其父母、服務處主任劉宸佑、議會法制室主任黃于賓等5人。法院稍早裁定謝典霖父親謝新隆羈押禁見，劉宸佑、黃于賓各以30萬元交保；歷經開庭後，謝典霖於深夜11時30分遭裁定羈押禁見，母親前立委鄭汝芬的部分則仍在審理中。彰化地檢署昨（16）日傳喚謝典霖等20餘人到案說明，今聲押5人、交保7人。外界原以為，謝典霖等人單純涉及6月23日在彰化縣議會設宴10餘桌，宴請地方人士及樁腳，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪；不過，檢方今日進一步指出，謝典霖等人疑似多次巧立名目，詐取公款供私人使用，另涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物、《刑法》行使登載不實公文書及投票行賄等罪嫌。檢方表示，相關被告犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，認有羈押原因及必要，因此依法逮捕並向彰化地方法院聲請羈押。彰化地院今天下午5時30分起分批開庭審理，晚間8時左右裁定謝新隆羈押禁見，劉宸佑、黃于賓則各以30萬元交保，並限制住居。法院隨後暫時休庭，晚間9時30分繼續審理鄭汝芬與謝典霖母子的部分，最終謝典霖於深夜11時30分遭裁定羈押禁見，鄭汝芬部分仍未有裁定結果。