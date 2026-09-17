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▲范瑋琪所屬的山河樂文化發展集團有限公司聲明全文。（圖／山河樂文化微博）

黑人（陳建州）15日傍晚急性心肌梗塞送醫手術撿回一命，老婆范瑋琪（范范）在受訪時疑似脫口「好險他真的沒有去（日本），不然他就會像熙媛（大S）一樣」，發言被部分輿論批評不得體，不過范范對岸所屬的經紀公司稍早發出聲明，強調網路傳言和事實不符，已經委任律師提出告訴。范瑋琪中國的經紀公司表示，近日網絡大量流傳范瑋琪曾經稱陳建州「好險沒有去日本，不然就會像大S一樣」等內容，經過查證，范瑋琪從未發表過上述言論，而部分微博用戶發布、轉發上述不實內容，並冠以「消費逝者」「自私言論塑造卑劣形象」等貶損性評價，持續擴大傳播，已經對范瑋琪的名譽及社會評價造成嚴重損害。聲明中提到，公司已經委託律師團隊，堅決展開維權工作，對首發、高曝光度、積極轉載不實報導的媒體，以及網友依法提起訴訟，追究相關主體的法律責任。此外，聲明中還寫道：「近期，范瑋琪女士身心俱疲，仍需照顧生病親屬和年幼孩子。無端捏造的言論及持續不斷的惡意傳播，已經給其本人及家人的正常生活造成嚴重困擾。請相關網絡帳號停止以不實信息傷害范瑋琪女士，不要將一個妻子、母親對家人的照顧和擔憂，扭曲為博取關注、消費逝者的話題。」此前，據《壹蘋新聞網》報導，范瑋琪回應老公陳建州心肌梗塞一事，透露黑人原先計畫帶著孩子飛往日本名古屋，準備與EASL（東亞超級聯賽）洽談合作，但因為她工作繁忙，擔心陳建州帶孩子出國後的安排，因此堅決阻止這趟行程。范瑋琪坦言，她很擔心如果陳建州人在國外突然發病，可能無法像這次一樣立即獲得治療，「好險他真的沒有去，不然他就會像熙媛一樣...你知道嗎？真的嚇死我了！」而她也感謝上帝保佑，讓老公能留在國內及時接受救治。