我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊超級球星柯瑞（Steph Curry）不僅在球場上成就非凡，場下熱心公益、扮演好父親和好丈夫，也是聯盟中的道德模範，因此有傳奇教練直言他會是一位出色的美國總統。美國時間周一，名人堂教練卡利帕里（John Calipari）在接受媒體訪問時，點名柯瑞是最適合掌管美國的NBA球員。當被《TMZ體育》問到哪位NBA球員最適合擔任美國總統時，卡利帕里毫不猶豫地給出答案：「當然是史蒂芬·柯瑞，但他絕對不會去選。不過他會是個好總統，因為他真心關懷人民。他非常聰明、充滿能量，而且擁有自己的信念，並會為了他所相信的事物全力以赴。他一定會做得非常出色。」在慈善事業方面，柯瑞確實擁有令人驚豔的紀錄。他不僅在2026年ESPY獎中榮獲了「穆罕默德·阿里體育人道主義獎」，更被《好萊塢報導》評選為年度最佳慈善家之一。卡利帕里的言論一出，立刻在社群媒體上引發熱烈迴響。許多球迷紛紛表態支持柯瑞前進白宮：「我會投給他一票！」、「如果能在美國投票，我絕對會投給柯瑞。」、「這是唯一正確的答案！」、「在所有NBA球員中，說實話我認為柯瑞是我們最好的選擇。」、「很明顯！他擁有極佳的道德指南針！」這並非柯瑞首次被提及可能競選美國總統。早在2024年接受《CBS早晨》主持人潔莉卡·鄧肯（Jericka Duncan）訪問時，柯瑞被問及未來是否有興趣角逐橢圓形辦公室，他當時語帶保留地回答：「也許吧。」當被進一步追問退役後是否會涉足政壇時，柯瑞表示：「我有興趣盡我所能，利用我各方面的影響力來做善事。所以，如果那是實現這個目標的途徑，我不會把話說死一定會選總統，但如果政治是創造有意義改變的途徑，或者是政治之外的另一種方式，我都會去嘗試。」現年38歲的柯瑞雖然距離退役越來越近，並即將進入與金州勇士隊現有合約的最後1年，但預期他將會與球隊簽下一份為期2年或3年的新合約。這意味著這位4屆NBA總冠軍得主還不會那麼快高掛球鞋，雖然他已無需再向外界證明什麼，但渴望奪下生涯第5冠的鬥志依然熊熊燃燒。