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主辦方之前已經致歉

知名室內體能競賽HYROX北京站因澳洲女將喬安娜（Joanna Wietrzyk）在比賽過程中失禁，掀起全球議論。喬安娜第一時間在社群平台發文稱「a win is a win」（贏就是贏），但隨著後續批評聲浪越來越大，喬安娜今（17）日在個人IG發文道歉，稱自己將會放棄北京站奪冠所獲得的積分。喬安娜表示，「針對在北京比賽期間發生的事，我謹向中國民眾、參賽選手、現場觀眾以及HYROX主辦單位致上最誠摯的歉意」。喬安娜強調，「比賽開始時，我的身體狀況良好，完全沒有預料到會生病。事後回想，我非常後悔當時沒有選擇退出賽道。我意識到自己本該做出不同的抉擇。我會為自己堅持繼續比賽的決定承擔責任，對於此事所引發的不適與困擾，我感到萬分抱歉」。喬安娜接著指出，「我知道自己的行為造成了對他人的影響，對於所有受到干擾的人，我深深感到愧疚。我會汲取這次經驗與教訓，並牢記人生還有許多比比賽更重要的事，也學會懂得在適當時機果斷退場。經過深思熟慮，我已決定追溯退出本場比賽，並放棄該場賽事所獲得的積分」。喬安娜最後表示，「在這段期間，感謝不論是把我當作一名運動員、抑或是一個普通人而繼續支持我的朋友，也謝謝所有給予我關懷與鼓勵的人。這對我的意義重大，遠非文字所能表達。接下來，我會空出一段時間進行休養與反省，遠離喧囂，好好照顧自己與家人」。對於喬安娜失禁引起的風波，HYROX共同創辦人富爾斯特（Moritz Fuerste）事後承認主辦方應在第一時間干預，「我向所有直接或間接受到影響的人，以及認為我們處事不當的人致歉。HYROX錯在沒有在比賽過程中立即做出反應」。富爾斯特承認自己未能預見此類狀況，並補充說事件發生後已立即著手修改賽事流程與規則，「即刻起已有新的規則與流程上路，以防類似情況再次發生。我們每天都在吸取教訓並努力改進」。