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技術與產品有別 主張回歸既存產業法規

黃仁勳：就像炒蛋沒熟不能上桌

全球各國政府正為是否該對人工智慧（AI）提高監管限制爭論不休，對此，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（17）日在英國國王查爾斯三世（King Charles III）召集的AI峰會上表示，AI是一種「技術」而非「產品」，因此不應比照社群媒體的模式進行監管。黃仁勳還預告，由於AI在各產業與各國都能帶來明顯貢獻，「大家都想要投資AI」，輝達明年的晶片銷售將是今年的兩倍。綜合外媒報導，查爾斯三世在蘇格蘭舉辦的這場AI峰會，集結了包括黃仁勳、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）等多位科技巨頭。面對阿莫戴與奧特曼之前呼籲放緩AI開發速度，黃仁勳在現場重申了自己的不同見解。黃仁勳表示，「AI與社群媒體非常不同。社群媒體本身是一項產品，但AI是一項支撐所有其他科技與產品的『技術』，因此，我們應該監管的是『產品』本身而非技術」。黃仁勳進一步說明，當AI應用出現偏差時，監管機構當然應進行控管，並在必要時於現有法律基礎上增修新法。然而事實上，AI應用所落腳的領域，如醫療保健、交通運輸與娛樂產業等等，原本就各自擁有嚴格的監管體系與規範。針對大眾關注的AI安全問題，黃仁勳直言，目前的安全疑慮主要源於「尚未準備好上市的產品被過早釋出」。他強調，企業必須在受控的測試實驗室中建立嚴謹的檢測系統，「這就是工程學，最傳統、最扎實的工程學。不多也不少」。黃仁勳比喻說，「就像煎蛋還沒熟不能端上桌、汽車或飛機引擎還沒測試好不能發表一樣，你必須經過適當的測試」。黃仁勳在英王查爾斯三世及各大AI企業代表面前發表正式演說時，再次重申了他的觀點。「當一項產品不夠安全時，我們就應該暫緩推出，繼續進行改善。我們過去一直都是這麼做的，未來也應繼續堅持這項原則」。