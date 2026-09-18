韓國亞洲明星盛典AAA（Asia Artist Awards）於12月5日、6日在高雄世運主場館登場，今（18）日中午12點整至下午5點整為第二階段「三星優先購」售票，凡是持有三星會員專屬序號的粉絲都可以優先在拓元售票系統購票，《NOWNEWS今日新聞》整理購票資訊和流程，供讀者參考。
購票資格與資訊
購票時間：2026年9月18日（五）12:00～17:00（逾時失效）。
資格取得：透過三星指定活動（如透過中華電信購買指定機型並完成社群任務等）中獎，並取得專屬有效購票序號者。
限購張數：每人每場限購2張，全節目限購4張。
付款與取票：僅限信用卡付款（VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡）；採7-11 ibon取票（開演前5天開放）。
搶票流程
事前準備：
1.提前註冊並登入拓元售票系統完成手機號碼驗證與基本資料填寫。
2.將中華電信／三星發送的有效購票序號預先複製到記事本備用。
進入專區：
於9月18日12:00進入拓元售票的「三星星粉獨享｜保留席次專區」點選【立即購票】。
輸入序號：
系統跳出視窗時，貼上您的專屬優先購序號。
電腦配位：
選擇票區與張數（優先購多採電腦配位，請以速度為主，切勿慢慢選位），勾選同意後送出。
完成結帳：
1.進入資料確認頁面後，於 10 分鐘內完成信用卡刷卡結帳。
2.至會員帳戶的「訂單查詢」確認狀態顯示為「訂單成立」才算成功。
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購票時間：2026年9月18日（五）12:00～17:00（逾時失效）。
資格取得：透過三星指定活動（如透過中華電信購買指定機型並完成社群任務等）中獎，並取得專屬有效購票序號者。
限購張數：每人每場限購2張，全節目限購4張。
付款與取票：僅限信用卡付款（VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡）；採7-11 ibon取票（開演前5天開放）。
搶票流程
事前準備：
1.提前註冊並登入拓元售票系統完成手機號碼驗證與基本資料填寫。
2.將中華電信／三星發送的有效購票序號預先複製到記事本備用。
進入專區：
於9月18日12:00進入拓元售票的「三星星粉獨享｜保留席次專區」點選【立即購票】。
輸入序號：
系統跳出視窗時，貼上您的專屬優先購序號。
電腦配位：
選擇票區與張數（優先購多採電腦配位，請以速度為主，切勿慢慢選位），勾選同意後送出。
完成結帳：
1.進入資料確認頁面後，於 10 分鐘內完成信用卡刷卡結帳。
2.至會員帳戶的「訂單查詢」確認狀態顯示為「訂單成立」才算成功。