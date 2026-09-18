韓國亞洲明星盛典AAA（Asia Artist Awards）於12月5日、6日在高雄世運主場館登場，今（18）日中午12點整至下午5點整為第二階段「三星優先購」售票，凡是持有三星會員專屬序號的粉絲都可以優先在拓元售票系統購票，《NOWNEWS今日新聞》整理購票資訊和流程，供讀者參考。

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購票資格與資訊

購票時間：2026年9月18日（五）12:00～17:00（逾時失效）。

資格取得：透過三星指定活動（如透過中華電信購買指定機型並完成社群任務等）中獎，並取得專屬有效購票序號者。

限購張數：每人每場限購2張，全節目限購4張。

付款與取票：僅限信用卡付款（VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡）；採7-11 ibon取票（開演前5天開放）。

搶票流程

事前準備：

1.提前註冊並登入拓元售票系統完成手機號碼驗證與基本資料填寫。

2.將中華電信／三星發送的有效購票序號預先複製到記事本備用。

進入專區：

於9月18日12:00進入拓元售票的「三星星粉獨享｜保留席次專區」點選【立即購票】。

輸入序號：

系統跳出視窗時，貼上您的專屬優先購序號

電腦配位：

選擇票區與張數（優先購多採電腦配位，請以速度為主，切勿慢慢選位），勾選同意後送出。

完成結帳：

1.進入資料確認頁面後，於 10 分鐘內完成信用卡刷卡結帳。

2.至會員帳戶的「訂單查詢」確認狀態顯示為「訂單成立」才算成功。

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。