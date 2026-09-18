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🟡本文重點摘要

📍9月18日 中華代表團賽程表

📍軟式網球女子團體迎戰菲律賓

📍軟式網球男子團體對上寮國

📍曲棍球女將迎戰南韓

📍籃球女將對上蒙古

📍中華女排拚分組不敗迎戰泰國

📍名古屋亞運完整賽程與重要日期

📍亞運轉播平台整理

運動種類 日本當地時間 項目(量級)及階段 參賽選手 對手國 比賽地點 備註 軟式網球 11:00 女子團體小組賽－B組 黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷 菲律賓 名古屋市東山公園網球中心 B組：泰國、菲律賓、蒙古 軟式網球 13:00 男子團體小組賽－C組 陳郁勲、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘 寮國 名古屋市東山公園網球中心 C組：蒙古、印度、寮國 曲棍球 13:00 女子A組 姚雯瑄、楊婉雯、范惠雲、王詩涵、蔡辰蔚、廖浿珊、陳亭君、張芝賢、張子菱、黃鈺婷、毛宜暄、卜令美、王語裘、朱怡君、黃珮綸、羅紫茵、賴雅涵、葉舒琴、李采翊、王文岑 南韓 岐阜縣綠地體育場 A組：韓國、馬來西亞、哈薩克、孟加拉、中國 籃球(5對5) 13:00 女子小組賽－C組 彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴、陳晏宇、林蝶、林育庭、黃鈴娟、韓雅恩、林文佑、蕭豫玟、鄭伊秀、黃湘婷 蒙古 愛知國際競技場 C組：蒙古、馬來西亞、韓國 排球 19:00 女子小組賽C組 廖苡任、洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸 泰國 岡崎中央綜合公園體育館 C組：蒙古、吉爾吉斯、泰國；目前小組賽戰績2勝0負

▲中華女排目前小組賽2勝0負，9月18日晚間7時在岡崎中央綜合公園體育館迎戰泰國，力拚分組全勝晉級。（圖／名古屋亞運官方提供）

運動種類 競賽項目 賽事期間 決賽與奪牌日 水上運動 游泳 9月20日至9月25日 9月20日至9月25日 跳水 9月29日至10月3日 9月29日至10月3日 水球 9月22日至10月3日 10月2日至10月3日 水上芭蕾 10月2日至10月4日 10月3日至10月4日 田徑 田徑 9月23日至9月29日 9月23日至9月29日 體操 競技體操 9月21日至9月25日 9月21日至9月25日 彈翻床 9月28日 9月28日 韻律體操 10月2日至10月3日 10月3日 球類運動 籃球(5對5) 9月10日至9月26日 9月25日至9月26日 3對3籃球 9月23日至9月26日 9月26日 棒球 9月21日至10月3日 10月3日 壘球 9月25日至10月3日 10月3日 足球 9月14日至10月3日 10月2日至10月3日 排球(室內) 9月17日至10月3日 9月25日、10月3日 沙灘排球 9月16日至9月27日 9月26日至9月27日 桌球 9月20日至9月28日 9月24日、9月26日至9月28日 羽球 9月20日至9月29日 9月24日、9月29日 網球 9月18日至9月27日 9月26日至9月27日 軟式網球 9月29日至10月3日 9月30日、10月1日、10月3日 曲棍球 9月18日至10月3日 10月2日至10月3日 手球 9月20日至9月29日 9月28日至9月29日 橄欖球(七人制) 10月1日至10月3日 10月3日 高爾夫 9月30日至10月3日 10月3日 壁球 9月23日至10月2日 9月26日、10月2日 藤球 9月20日至10月3日 9月24日、9月27日、10月3日 板球 9月17日至10月3日 9月21日、10月3日 台克球 9月17日至9月20日 9月20日 籠式網球 9月28日至10月3日 10月3日 技擊與武術 跆拳道 10月1日至10月3日 10月1日至10月3日 虛擬跆拳道 10月3日 10月3日 柔道 9月30日至10月3日 9月30日至10月3日 空手道 9月20日至9月23日 9月20日至9月23日 拳擊 9月21日至10月2日 10月2日 角力 9月30日至10月3日 9月30日至10月3日 武術 9月20日至9月24日 9月20日至9月24日 克拉術 9月20日至9月22日 9月20日至9月22日 柔術 10月1日至10月3日 10月1日至10月3日 綜合格鬥 9月22日至9月24日 9月24日 自由車 BMX競速 9月20日至9月21日 9月20日至9月21日 BMX自由式 9月26日 9月26日 公路賽 9月21日至9月24日 9月21日、9月23日、9月24日 登山車 9月26日至9月27日 9月26日至9月27日 場地賽 9月29日至10月2日 9月29日至10月2日 其他競技 舉重 9月23日至9月29日 9月23日至9月29日 射箭 9月26日至10月3日 10月1日至10月3日 射擊 9月20日至10月1日 9月20日至10月1日 擊劍 9月22日至9月27日 9月22日至9月27日 馬術 9月21日至10月4日 9月23日、9月26日、10月1日、10月4日 輕艇(靜水競速) 9月23日至9月26日 9月25日至9月26日 輕艇(激流標竿) 10月1日至10月3日 10月2日至10月3日 划船 9月20日至9月24日 9月23日至9月24日 帆船 9月26日至10月3日 10月2日至10月3日 鐵人三項 9月20日至9月21日 9月20日至9月21日 現代五項 9月16日至9月20日 9月19日至9月20日 運動攀登 9月29日至10月3日 9月30日、10月1日、10月3日 滑板 9月24日至9月27日 9月25日、9月27日 衝浪 9月25日至9月28日 9月28日 霹靂舞 10月2日至10月3日 10月3日 電子競技 9月23日至10月2日 9月23日至10月2日 卡巴迪 9月21日至9月26日 9月26日 ▲台灣運彩名古屋亞運期間預計開出棒球、籃球、足球與排球4大項目，部分場次提供單場及場中投注。（圖／台灣運彩提供）



收看管道 適用平台/頻道 支援裝置與說明 方案與轉播備註 電視頻道 中華電信MOD 電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道） 適合家中已有MOD設備的觀眾，節目表請關注愛爾達官方公告。 東森電視 有線電視頻道 已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。 線上與行動平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 列入超值全餐保證內容：90天方案599元／180天方案999元／360天方案1899元（另有運動幣及期間限定優惠） Hami Video 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案，隨時隨地追蹤賽事。

▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會於9月19日至10月4日登場，我國本屆代表團總計將派出482名頂尖選手，出征角逐其中34種運動項目，整體代表團總人數超過700人。9月18日賽程精彩紛呈，中華女排在拿下小組賽2連勝後，晚間將迎戰泰國，力拚分組賽全勝晉級；曲棍球女將對上勁旅南韓，籃球女將迎戰蒙古，軟式網球則分別在女子、男子團體賽出擊菲律賓與寮國。為幫助球迷快速掌握賽事焦點與轉播資訊，本文整理了本屆亞運9月18日的完整觀賽指南，包括中華隊陣容、各項賽事日程，以及轉播單位提供讀者參考。中華女子軟式網球團體戰9月18日上午11時在名古屋市東山公園網球中心出戰菲律賓，這場比賽由黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷擔綱應戰。本屆女子團體賽B組同時還有泰國、菲律賓、蒙古三隊，中華隊須在小組賽中力拚出線。緊接在女子團體賽之後，男子團體賽於下午1時登場，由陳郁勲、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘出戰寮國。男子團體賽C組除寮國外，還有蒙古、印度兩隊，賽事同樣在東山公園網球中心進行。中華女子曲棍球隊9月18日下午1時將在岐阜縣綠地體育場迎戰亞洲強權南韓，由姚雯瑄、楊婉雯、范惠雲、王詩涵、蔡辰蔚、廖浿珊、陳亭君、張芝賢、張子菱、黃鈺婷、毛宜暄、卜令美、王語裘、朱怡君、黃珮綸、羅紫茵、賴雅涵、葉舒琴、李采翊、王文岑等人領軍出戰。中華隊所在的A組戰況激烈，同組還有南韓、馬來西亞、哈薩克、孟加拉及地主之一的中國，堪稱本屆賽會死亡之組。中華女子籃球隊同樣於下午1時在愛知國際競技場迎戰蒙古，出賽名單為彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴、陳晏宇、林蝶、林育庭、黃鈴娟、韓雅恩、林文佑、蕭豫玟、鄭伊秀、黃湘婷。女籃所在C組除蒙古外，還有馬來西亞與南韓，中華隊將力拚小組賽首勝。中華女排在小組賽首戰以直落三橫掃吉爾吉斯後，緊接著在次戰擊退蒙古，目前戰績為2勝0負，暫居C組領先地位。9月18日晚間7時，中華女排將於岡崎中央綜合公園體育館迎戰同組的泰國，由隊長廖苡任領軍，洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸等人一同出戰。若能拿下這場硬仗，中華女排將有機會以分組不敗之姿完成晉級，士氣可望持續延續。