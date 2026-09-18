2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會於9月19日至10月4日登場，我國本屆代表團總計將派出482名頂尖選手，出征角逐其中34種運動項目，整體代表團總人數超過700人。9月18日賽程精彩紛呈，中華女排在拿下小組賽2連勝後，晚間將迎戰泰國，力拚分組賽全勝晉級；曲棍球女將對上勁旅南韓，籃球女將迎戰蒙古，軟式網球則分別在女子、男子團體賽出擊菲律賓與寮國。為幫助球迷快速掌握賽事焦點與轉播資訊，本文整理了本屆亞運9月18日的完整觀賽指南，包括中華隊陣容、各項賽事日程，以及轉播單位提供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍9月18日 中華代表團賽程表
📍軟式網球女子團體迎戰菲律賓
📍軟式網球男子團體對上寮國
📍曲棍球女將迎戰南韓
📍籃球女將對上蒙古
📍中華女排拚分組不敗迎戰泰國
📍名古屋亞運完整賽程與重要日期
📍亞運轉播平台整理
9月18日 中華代表團賽程表
軟式網球女子團體迎戰菲律賓
中華女子軟式網球團體戰9月18日上午11時在名古屋市東山公園網球中心出戰菲律賓，這場比賽由黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷擔綱應戰。本屆女子團體賽B組同時還有泰國、菲律賓、蒙古三隊，中華隊須在小組賽中力拚出線。
軟式網球男子團體對上寮國
緊接在女子團體賽之後，男子團體賽於下午1時登場，由陳郁勲、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘出戰寮國。男子團體賽C組除寮國外，還有蒙古、印度兩隊，賽事同樣在東山公園網球中心進行。
曲棍球女將迎戰南韓
中華女子曲棍球隊9月18日下午1時將在岐阜縣綠地體育場迎戰亞洲強權南韓，由姚雯瑄、楊婉雯、范惠雲、王詩涵、蔡辰蔚、廖浿珊、陳亭君、張芝賢、張子菱、黃鈺婷、毛宜暄、卜令美、王語裘、朱怡君、黃珮綸、羅紫茵、賴雅涵、葉舒琴、李采翊、王文岑等人領軍出戰。中華隊所在的A組戰況激烈，同組還有南韓、馬來西亞、哈薩克、孟加拉及地主之一的中國，堪稱本屆賽會死亡之組。
籃球女將對上蒙古
中華女子籃球隊同樣於下午1時在愛知國際競技場迎戰蒙古，出賽名單為彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴、陳晏宇、林蝶、林育庭、黃鈴娟、韓雅恩、林文佑、蕭豫玟、鄭伊秀、黃湘婷。女籃所在C組除蒙古外，還有馬來西亞與南韓，中華隊將力拚小組賽首勝。
中華女排拚分組不敗迎戰泰國
中華女排在小組賽首戰以直落三橫掃吉爾吉斯後，緊接著在次戰擊退蒙古，目前戰績為2勝0負，暫居C組領先地位。9月18日晚間7時，中華女排將於岡崎中央綜合公園體育館迎戰同組的泰國，由隊長廖苡任領軍，洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸等人一同出戰。若能拿下這場硬仗，中華女排將有機會以分組不敗之姿完成晉級，士氣可望持續延續。
名古屋亞運完整賽程與重要日期
亞運轉播平台整理
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📍9月18日 中華代表團賽程表
📍軟式網球女子團體迎戰菲律賓
📍軟式網球男子團體對上寮國
📍曲棍球女將迎戰南韓
📍籃球女將對上蒙古
📍中華女排拚分組不敗迎戰泰國
📍名古屋亞運完整賽程與重要日期
📍亞運轉播平台整理
9月18日 中華代表團賽程表
|運動種類
|日本當地時間
|項目(量級)及階段
|參賽選手
|對手國
|比賽地點
|備註
|軟式網球
|11:00
|女子團體小組賽－B組
|黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷
|菲律賓
|名古屋市東山公園網球中心
|B組：泰國、菲律賓、蒙古
|軟式網球
|13:00
|男子團體小組賽－C組
|陳郁勲、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘
|寮國
|名古屋市東山公園網球中心
|C組：蒙古、印度、寮國
|曲棍球
|13:00
|女子A組
|姚雯瑄、楊婉雯、范惠雲、王詩涵、蔡辰蔚、廖浿珊、陳亭君、張芝賢、張子菱、黃鈺婷、毛宜暄、卜令美、王語裘、朱怡君、黃珮綸、羅紫茵、賴雅涵、葉舒琴、李采翊、王文岑
|南韓
|岐阜縣綠地體育場
|A組：韓國、馬來西亞、哈薩克、孟加拉、中國
|籃球(5對5)
|13:00
|女子小組賽－C組
|彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴、陳晏宇、林蝶、林育庭、黃鈴娟、韓雅恩、林文佑、蕭豫玟、鄭伊秀、黃湘婷
|蒙古
|愛知國際競技場
|C組：蒙古、馬來西亞、韓國
|排球
|19:00
|女子小組賽C組
|廖苡任、洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸
|泰國
|岡崎中央綜合公園體育館
|C組：蒙古、吉爾吉斯、泰國；目前小組賽戰績2勝0負
中華女子軟式網球團體戰9月18日上午11時在名古屋市東山公園網球中心出戰菲律賓，這場比賽由黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷擔綱應戰。本屆女子團體賽B組同時還有泰國、菲律賓、蒙古三隊，中華隊須在小組賽中力拚出線。
軟式網球男子團體對上寮國
緊接在女子團體賽之後，男子團體賽於下午1時登場，由陳郁勲、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘出戰寮國。男子團體賽C組除寮國外，還有蒙古、印度兩隊，賽事同樣在東山公園網球中心進行。
曲棍球女將迎戰南韓
中華女子曲棍球隊9月18日下午1時將在岐阜縣綠地體育場迎戰亞洲強權南韓，由姚雯瑄、楊婉雯、范惠雲、王詩涵、蔡辰蔚、廖浿珊、陳亭君、張芝賢、張子菱、黃鈺婷、毛宜暄、卜令美、王語裘、朱怡君、黃珮綸、羅紫茵、賴雅涵、葉舒琴、李采翊、王文岑等人領軍出戰。中華隊所在的A組戰況激烈，同組還有南韓、馬來西亞、哈薩克、孟加拉及地主之一的中國，堪稱本屆賽會死亡之組。
籃球女將對上蒙古
中華女子籃球隊同樣於下午1時在愛知國際競技場迎戰蒙古，出賽名單為彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴、陳晏宇、林蝶、林育庭、黃鈴娟、韓雅恩、林文佑、蕭豫玟、鄭伊秀、黃湘婷。女籃所在C組除蒙古外，還有馬來西亞與南韓，中華隊將力拚小組賽首勝。
中華女排拚分組不敗迎戰泰國
中華女排在小組賽首戰以直落三橫掃吉爾吉斯後，緊接著在次戰擊退蒙古，目前戰績為2勝0負，暫居C組領先地位。9月18日晚間7時，中華女排將於岡崎中央綜合公園體育館迎戰同組的泰國，由隊長廖苡任領軍，洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸等人一同出戰。若能拿下這場硬仗，中華女排將有機會以分組不敗之姿完成晉級，士氣可望持續延續。
|運動種類
|競賽項目
|賽事期間
|決賽與奪牌日
|水上運動
|游泳
|9月20日至9月25日
|9月20日至9月25日
|跳水
|9月29日至10月3日
|9月29日至10月3日
|水球
|9月22日至10月3日
|10月2日至10月3日
|水上芭蕾
|10月2日至10月4日
|10月3日至10月4日
|田徑
|田徑
|9月23日至9月29日
|9月23日至9月29日
|體操
|競技體操
|9月21日至9月25日
|9月21日至9月25日
|彈翻床
|9月28日
|9月28日
|韻律體操
|10月2日至10月3日
|10月3日
|球類運動
|籃球(5對5)
|9月10日至9月26日
|9月25日至9月26日
|3對3籃球
|9月23日至9月26日
|9月26日
|棒球
|9月21日至10月3日
|10月3日
|壘球
|9月25日至10月3日
|10月3日
|足球
|9月14日至10月3日
|10月2日至10月3日
|排球(室內)
|9月17日至10月3日
|9月25日、10月3日
|沙灘排球
|9月16日至9月27日
|9月26日至9月27日
|桌球
|9月20日至9月28日
|9月24日、9月26日至9月28日
|羽球
|9月20日至9月29日
|9月24日、9月29日
|網球
|9月18日至9月27日
|9月26日至9月27日
|軟式網球
|9月29日至10月3日
|9月30日、10月1日、10月3日
|曲棍球
|9月18日至10月3日
|10月2日至10月3日
|手球
|9月20日至9月29日
|9月28日至9月29日
|橄欖球(七人制)
|10月1日至10月3日
|10月3日
|高爾夫
|9月30日至10月3日
|10月3日
|壁球
|9月23日至10月2日
|9月26日、10月2日
|藤球
|9月20日至10月3日
|9月24日、9月27日、10月3日
|板球
|9月17日至10月3日
|9月21日、10月3日
|台克球
|9月17日至9月20日
|9月20日
|籠式網球
|9月28日至10月3日
|10月3日
|技擊與武術
|跆拳道
|10月1日至10月3日
|10月1日至10月3日
|虛擬跆拳道
|10月3日
|10月3日
|柔道
|9月30日至10月3日
|9月30日至10月3日
|空手道
|9月20日至9月23日
|9月20日至9月23日
|拳擊
|9月21日至10月2日
|10月2日
|角力
|9月30日至10月3日
|9月30日至10月3日
|武術
|9月20日至9月24日
|9月20日至9月24日
|克拉術
|9月20日至9月22日
|9月20日至9月22日
|柔術
|10月1日至10月3日
|10月1日至10月3日
|綜合格鬥
|9月22日至9月24日
|9月24日
|自由車
|BMX競速
|9月20日至9月21日
|9月20日至9月21日
|BMX自由式
|9月26日
|9月26日
|公路賽
|9月21日至9月24日
|9月21日、9月23日、9月24日
|登山車
|9月26日至9月27日
|9月26日至9月27日
|場地賽
|9月29日至10月2日
|9月29日至10月2日
|其他競技
|舉重
|9月23日至9月29日
|9月23日至9月29日
|射箭
|9月26日至10月3日
|10月1日至10月3日
|射擊
|9月20日至10月1日
|9月20日至10月1日
|擊劍
|9月22日至9月27日
|9月22日至9月27日
|馬術
|9月21日至10月4日
|9月23日、9月26日、10月1日、10月4日
|輕艇(靜水競速)
|9月23日至9月26日
|9月25日至9月26日
|輕艇(激流標竿)
|10月1日至10月3日
|10月2日至10月3日
|划船
|9月20日至9月24日
|9月23日至9月24日
|帆船
|9月26日至10月3日
|10月2日至10月3日
|鐵人三項
|9月20日至9月21日
|9月20日至9月21日
|現代五項
|9月16日至9月20日
|9月19日至9月20日
|運動攀登
|9月29日至10月3日
|9月30日、10月1日、10月3日
|滑板
|9月24日至9月27日
|9月25日、9月27日
|衝浪
|9月25日至9月28日
|9月28日
|霹靂舞
|10月2日至10月3日
|10月3日
|電子競技
|9月23日至10月2日
|9月23日至10月2日
|卡巴迪
|9月21日至9月26日
|9月26日
|收看管道
|適用平台/頻道
|支援裝置與說明
|方案與轉播備註
|電視頻道
|中華電信MOD
|電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道）
|適合家中已有MOD設備的觀眾，節目表請關注愛爾達官方公告。
|東森電視
|有線電視頻道
|已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。
|線上與行動平台
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|手機、平板、電腦（支援多螢觀看）
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